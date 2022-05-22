Александер-Арнольд видит в стабильности "Ливерпуля" заслугу "Сити"

Хосеп Гвардиола и Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что своей впечатляющей стабильностью его команда во многом обязана "Манчестер Сити".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади "Сити".

По слова Трента, "красные" с самого начала понимали, что каждый матч в Премьер-Лиге будет подобен для них кубковому финалу и каждая потеря очков может оказаться роковой.

"В этом определенно есть заслуга и "Сити", и я бы сказал, что мы очень им обязаны своей стабильностью. Уже на старте сезона мы знали, что можем позволить себе потерять лишь небольшое количество очков, иначе они обойдут нас".

"Это наш третий сезон с 90+ очков за четыре года, и это нечто выдающееся. А тот факт, что прямо сейчас у нас только один титул Премьер-Лиги, говорит об уровне "Сити".

"В каждом матче мы знаем, что должны набрать три очка. У нас был одинаковый настрой в сентябре, октябре и прямо сейчас", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 16:00

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  1. electric 22.05.2022 16:04 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. true-manc 22.05.2022 16:03 # true-manc
    лузерпул стабильно на страпоне из-за КОРОЛЕЙ - это правда

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