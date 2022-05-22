"Арсенал" готов предложить новый контракт Габриэлю

"Арсенал" надеется успокоить спекуляции насчет будущего Габриэля Магальяэса, заключив новый контракт с защитником.

По информации Tuttosport, Габриэль является одной из ведущих трансферных целей "Ювентуса" на лето. А ранее 24-летнего бразильца сватали в "Барселону".



Однако Football.London утверждает, что "Арсенал" не хочет продавать Габриэля. Главный тренер "канониров" Микель Артета настроен сохранить своих лучших игроков, к которым бразильский защитник, безусловно, относится.



Учитывая это, "Арсенал" задумался о новом контракте с Габриэлем, хотя действующее соглашение экс-игрока "Лилля" истекает только в 2025 году.