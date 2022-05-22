Лингард близок к возвращению в "Вест Хэм"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард близок в возвращению в "Вест Хэм".

Контракт Лингарда истекает в конце этого сезона, и Джесси, которому наставник "Юнайтед" Ральф Рангник не дал попрощаться с "Олд Траффорд", уже твердо решил, что покинет родной клуб.



По информации Daily Mail, Лингард направляется в "Вест Хэм", который сейчас готовит свое предложение 29-летнего игрока сборной Англии.



Именно у "молотобойцев" Лингард провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах. Воодушевившись тем ярким отрезком, Джесси решил еще раз попытать удачи в "Юнайтед", но в этой кампании почти не имел шансов проявить себя.