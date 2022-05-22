Барнс: "Даже рефери хотят, чтобы "Бернли" вылетел"

Эшли Барнс Нападающий "Бернли" Эшли Барнс посетовал, что даже рефери хотят вылета его клуба из Премьер-Лиги.

Перед заключительным туром "Бернли" только по разнице мячей опережает "Лидс" — одна из этих двух команд в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

Чтобы остаться в Премьер-Лиге, "бордовым" нужно сыграть против "Ньюкасла" не хуже, чем "белые" против "Брентфорда", и Барнс чувствует, что симпатии нейтральной аудитории не на стороне его команды.

"В последние сезоны люди смотрели на нас и думали, что мы жесткая команда и играем уродливо. Не хочу показаться неуважительным, но я думаю, что люди — даже рефери — хотят, чтобы мы вылетели из лиги", — цитирует Барнса Daily Mail.


Метки Барнс, Бернли, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 13:00

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  1. superglor 22.05.2022 13:53 # superglor
    После того как уволили Шона Дайча руководство щас начнет избавляться от белых игроков и покупать угольков. Весь дух старого Бернли уже предрешен, поэтому пусть вылетают как можно скорее.

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