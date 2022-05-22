Барнс: "Даже рефери хотят, чтобы "Бернли" вылетел"

Нападающий "Бернли" Эшли Барнс посетовал, что даже рефери хотят вылета его клуба из Премьер-Лиги.

Перед заключительным туром "Бернли" только по разнице мячей опережает "Лидс" — одна из этих двух команд в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.



Чтобы остаться в Премьер-Лиге, "бордовым" нужно сыграть против "Ньюкасла" не хуже, чем "белые" против "Брентфорда", и Барнс чувствует, что симпатии нейтральной аудитории не на стороне его команды.



"В последние сезоны люди смотрели на нас и думали, что мы жесткая команда и играем уродливо. Не хочу показаться неуважительным, но я думаю, что люди — даже рефери — хотят, чтобы мы вылетели из лиги", — цитирует Барнса Daily Mail.