Хау призвал не ожидать больших трат от "Ньюкасла" летом

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его клуб будет ограничен в тратах в летнее трансферное окно.

Угроза вылета из Премьер-Лиги заставила "Ньюкасл" потратить 94 миллиона фунтов на новых игроков в январе, и многие ждут, что летом "сороки" продолжат в том же духе благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии.



Однако Хау призывает поумерить ожидания — правила финансового фейр-плей позволяют "Ньюкаслу" потратить только около 60-80 млн. фунтов летом.



"Нас сдерживает финансовый фейр-плей, и есть вещи, которые мы должны улучшить за счет внутренней работы, поэтому мы не можем просто выходить и тратить деньги на игроков, как это делали некоторые команды в прошлом, за одно трансферное окно полностью обновляя состав. Это не вариант для нас".



"Чем больше ты тратишь денег в одно окно, тем сильнее это будет сдерживать тебя в последующие окна. В футболе установлены четкие правила, которым мы должны следовать, и это диктует нам то, что мы можем сделать этим летом".



"Однако это не означает, что у нас совершенно нет амбиций. Мы хорошо осознаем, что нам требуются изменения в составе, нам требуются улучшения, однако есть определенные рамки", — цитирует Хау Daily Mail.