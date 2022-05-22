Джонсон: "Джеймс лучше, чем Александер-Арнольд"
Бывший игрок сборной Англии Глен Джонсон сравнил правых защитников Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля" и Риса Джеймса из "Челси".
Александер-Арнольд и Джеймс являются очень важными игроками для своих клубов, а также конкурентами по сборной Англии.
Джонсон, в свое время поигравший и за "Ливерпуль", и за "Челси", высоко оценивает умение Трента поддерживать атаку, но считает, что в целом Рис лучше.
"Тяжело сделать выбор, потому что, думаю, они оба великолепны. Мне просто кажется, что Трент немного лучше работает с мячом и лучше выполняет передачи — это может прозвучать сурово для Риса, который в этом тоже очень хорош. Я бы сказал, что Трент лучше при подключении вперед, а Рис лучше обороняется, но я должен сказать, что в целом Рис Джеймс лучше", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.
22.05.2022 11:00
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