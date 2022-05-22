Экс-игрок сборной Англии готовится к каминг-ауту
Бывший игрок сборной Англии и Премьер-Лиги собирается совершить каминг-аут, снявшись в документальном фильме про футболистов геев.
В минувший понедельник 17-летний нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс публично признался в своей гомосексуальности, став первым открытым геем из числа действующих футболистов в Британии почти за треть века.
Некий бывший игрок, выступавший даже за национальную команду, остался приятно удивлен, как позитивно общественность воприняла каминг-аут Дэниелса и теперь готов последовать примеру Джейка.
Экс-игрок уже вступил в переговоры с телеканалом Cnannel 4 о съемках документального фильма про геев из числа бывших и действующих футболистов.
"Ошеломительная реакция на заявление Джейка сделала его предельно уверенным. Он осознал, что Джейк поступил невероятно смело, и чувствует, что тоже мог бы стать примером для подражания, если сделает то же самое", — цитирует свой источник издание.
22.05.2022 09:00
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джеррард или каррагер
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Скоро админ этого сайта обьявит о себе
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Это будет Уэйн Бридж или Сол Кэмбэлл.
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Походу это кто-то из подзалупаля, поэтому клеп так за это ротирует, аж до лгбт авардс заротировался
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Явно кто-то из аснла.
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Стивен личная сучка Демба Ба догги стайл точка джи Джеррард.
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