Экс-игрок сборной Англии готовится к каминг-ауту

Футболка сборной Англии Бывший игрок сборной Англии и Премьер-Лиги собирается совершить каминг-аут, снявшись в документальном фильме про футболистов геев.

В минувший понедельник 17-летний нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс публично признался в своей гомосексуальности, став первым открытым геем из числа действующих футболистов в Британии почти за треть века.

Некий бывший игрок, выступавший даже за национальную команду, остался приятно удивлен, как позитивно общественность воприняла каминг-аут Дэниелса и теперь готов последовать примеру Джейка.

Экс-игрок уже вступил в переговоры с телеканалом Cnannel 4 о съемках документального фильма про геев из числа бывших и действующих футболистов.

"Ошеломительная реакция на заявление Джейка сделала его предельно уверенным. Он осознал, что Джейк поступил невероятно смело, и чувствует, что тоже мог бы стать примером для подражания, если сделает то же самое", — цитирует свой источник издание.


Метки Блэкпул, Дэниелс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 463

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.05.2022 09:37 # true-manc
    джеррард или каррагер

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  2. letonred 22.05.2022 09:32 # letonred
    Скоро админ этого сайта обьявит о себе

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  3. sexan 22.05.2022 09:30 # sexan
    Это будет Уэйн Бридж или Сол Кэмбэлл.

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  4. meshuggah 22.05.2022 09:18 # meshuggah
    Походу это кто-то из подзалупаля, поэтому клеп так за это ротирует, аж до лгбт авардс заротировался

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  5. chelsea88 22.05.2022 09:15 # chelsea88
    Явно кто-то из аснла.

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  6. explosion 22.05.2022 09:03 # explosion
    Стивен личная сучка Демба Ба догги стайл точка джи Джеррард.

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