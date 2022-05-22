Экс-игрок сборной Англии готовится к каминг-ауту

Бывший игрок сборной Англии и Премьер-Лиги собирается совершить каминг-аут, снявшись в документальном фильме про футболистов геев.

В минувший понедельник 17-летний нападающий "Блэкпула" Джейк Дэниелс публично признался в своей гомосексуальности, став первым открытым геем из числа действующих футболистов в Британии почти за треть века.



Некий бывший игрок, выступавший даже за национальную команду, остался приятно удивлен, как позитивно общественность воприняла каминг-аут Дэниелса и теперь готов последовать примеру Джейка.



Экс-игрок уже вступил в переговоры с телеканалом Cnannel 4 о съемках документального фильма про геев из числа бывших и действующих футболистов.



"Ошеломительная реакция на заявление Джейка сделала его предельно уверенным. Он осознал, что Джейк поступил невероятно смело, и чувствует, что тоже мог бы стать примером для подражания, если сделает то же самое", — цитирует свой источник издание.