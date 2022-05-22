Абрахэм не может обещать, что останется в "Роме"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что не может исключать свой уход из "Ромы", несмотря на свою привязанность к итальянскому клубу.

Прошлым летом "Рома" приобрела Абрахэма за 34 миллиона фунтов у "Челси". Отметившись дублем против "Торино" в пятницу, Тэмми обеспечил римлянам путевку в Лигу Европы и побил рекорд среди английских игроков по количеству голов за сезон итальянского первенства (17).

Согласно слухам, о приобретении 24-летнего Абрахэма задумываются "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Тэмми не хочет уходить из "Ромы", но в то же время не может обещать, что останется.

"Я люблю этот клуб. Они дали мне возможность показать себя, и мое сердце — здесь. Посмотрим, что случится в будущем, но мое сердце — здесь", — сообщил Абрахэм DAZN.


Метки Абрахэм, Рома

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 08:00

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