МЮ ожидает разгрузить свою зарплатную ведомость на 80 млн. фунтов

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" ожидает разгрузить свою зарплатную ведомостью аж на 80 миллионов фунтов.

Как известно, в конце этого сезона истекают контракты целого ряда игроков, которые имеют весьма тяжелые для зарплатной ведомости клуба контракты.



Речь про Поля Погба (275,000 фунтов в неделю), Эдинсона Кавани (250,000 фунтов в неделю), Хуана Мату (175,000 фунтов в неделю), Неманью Матича (140,000 фунтов в неделю) и Джесси Лингарда (110,000 фунтов в неделю.



Новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует продолжить чистку, избавившись от игроков, которым нет места в его планах. К таковым относятся Антони Мартиаль (250,000 фунтов в неделю), Эрик Байи (110,000 фунтов в неделю), Дин Хендерсон (110,000 фунтов в неделю) и Фил Джонс (80,000 фунтов в неделю).



Как подсчитало издание Daily Star, это позволит "красным дьяволам" сэкономить 80 млн. фунтов в год — или по 1.5 млн. фунтов каждые семь дней.



Таким образом, Тен Хаг создаст пространство для приглашения новичков и поможет "Юнайтед" легче перенести сезон без выступлений в Лиге Чемпионов.