Отец Гвардиола провел переговоры с "Челси"

Отец центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола провел переговоры с "Челси".

Грядущим летом "Челси" может подписать сразу двух защитников, потому что "Стэмфорд Бридж" свободными агентами покидают Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, а также помышляет об уходе из клуба Сесар Аспиликуэта.



Как утверждает хорватское издание 24Sata недавно Тихомир Гвардиол, отец Йошко, летал в Лондон, где встречался с главным тренером "синих" Томасом Тухелем.



Теперь "Челси" готовит предложение о покупке 20-летнего хорвата в размере 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).



Гвардиол является левшой, комфортно себя чувствует с мячом и привык играть в тройке защитников в Лейпциге, что делает его идеальной заменой Рюдигеру.