38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 мая, состоятся 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Если "Арсенал" проиграет, то установит клубный рекорд по количеству поражений в течение одного сезона Премьер-Лиги (14). Уступая по ходу своих матчей, "Эвертон" набрал 15 очков в этой кампании — только "Ливерпуль больше (17). "Канониры" проиграли все три последних встречи с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг вновь доступен после дисквалификации. Пепе, Александр Лакасетт и Габриэль Мартинелли претендуют на возвращение в старт.



"Эвертон" по-прежнему вынужден обходиться без Йерри Мины и Фабиана Дельфа.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Манчестер Сити" проиграл лишь один из 27 последних матчей Премьер-Лиги — то было домашнее поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в феврале. "Астон Вилла" потерпела 11 поражений в 26 матчах чемпионата при Стивене Джеррарде, у которого было столько же проигрышей в 118 поединках в "Рейнджерс". "Горожане" выиграли девять из 10 последних встреч с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги.



Защитники "Сити" Джон Стоунс и Кайл Уолкер возобновили тренировки.



Вингер "Виллы" Леон Бэйли возвращается после четырех матчей отсутствия с повреждением лодыжки. Филиппе Коутиньо и Данни Ингс готовы сыграть против своего бывшего клуба.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль не проиграл ни одного из 22 последних матчей Премьер-Лиги на "Энфилде" (17 побед, 5 ничьих), забив 53 гола и пропустив 10. "Вулверхэмптон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду (2 ничьи, 4 поражения), и это худшая серия такого рода при Бруну Лаже. "Красные" выиграли все 10 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, восемь раз сохранив свои ворота на замке.



"Ливерпуль" надеется дать игровые минуты выздоравливающим Виргилу Ван Дейку, Фабиньо и Мохамеду Салаху. Травма Джо Гомеса не выглядит серьезной.



"Вулверхэмптон" все еще вынужден обходиться без Макса Килмена, Ромена Саисса и Нелсона Семеду. Пропустивший матч против "Норвича" Жозе Са должен вернуться на ворота.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 18:00



"Лестер" проиграл только два из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (7 побед, 3 ничьих). "Саутгемптон" потерпел восемь поражений в 11 последних поединках чемпионата. В семи последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги четверо игроков "святых" были удалены.



Лазарет "Лестера" покидают Джеймс Джастин и Юри Тилеманс. Рикарду Перейра и Хамза Чоудури тоже вернулись в строй.



"Саутгемптон" завершает сезон без Фрэйзера Фостера и Ромена Перро. Тино Ливраменто пропустит много месяцев.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00



Играя дома в последнем туре в Премьер-Лиге, "Кристал Пэлас" не потерпел ни одного поражения (6 побед, 3 ничьих)."Манчестер Юнайтед" проиграл только два из 18 матчей чемпионата после увольнения Оле Гуннара Сульшера, но в семи последующих уступил четырежды. "Орлы" не одержали ни одной победы в 12 последних домашних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



"Пэлас" рискует недосчитаться защитника Марка Гехи, которого беспокоит лодыжка. Натан Фергюсон и Майкл Олисе точно не сыграют.



Поль Погба и Криштиану Роналду не сыграют за "Юнайтед". Фил Джонс, Люк Шоу и Джейдон Санчо под вопросом.



ЧЕЛСИ — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



"Челси" терял очки в девяти из 13 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (7 ничьих, 2 поражения). "Уотфорд" не знает побед уже 24 поединка высшего дивизиона против лондонских команд (4 ничьи, 20 поражений) кряду. "Синие" ни разу не уступили в семи последних домашних встречах с "шершнями" в Премьер-Лиге (6 побед, 1 ничья).



Гарантировав себе третье место, теперь главный тренер "Челси" Томас Тухель может обратиться к ротации. Надеются получить свой шанс Маланг Сарр, Сауль Ньигес и ряд молодых игроков.



Нападающий "Уотфорда" Кучу Эрнандес пропустил более месяца с повреждением задней поверхности бедра, но сейчас уже выздоровел, как Кико Фемения, Том Клеверли и Джош Кинг.



БЕРНЛИ — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция



В каждом из пяти предыдущих сезонов Премьер-Лиги "Бернли" неизменно проигрывал в последнем туре. В 2022 году "Ньюкасл" набрал 35 очков — только у "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" больше в дивизионе. "Сороки" выиграли все три последние встречи с "бордовыми" в Премьер-Лиге.



Защитник "Бернли" Мэтт Лоутон дисквалифицирован ввиду своего удаления против "Астон Виллы". Джей Родригес под вопросом.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для Фабиана Шера, Райана Фрэйзера и Криса Вуда.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Брайтон" потерпел только одно поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи). В этом сезоне "Вест Хэм" не выиграл ни одного выездного поединка против команд, которые сейчас находятся в топ-10 (1 ничья, 7 поражений). "Чайки" ни разу не уступили во всех девяти встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, шесть последних завершив вничью (3 победы, 6 ничьих).



Полузащитник "Брайтона" Энок Мвепу залечил заднюю поверхность бедра раньше ожидаемого. Джереми Сармьенто и Якуб Модер остаются в лазарете.



Вингер "Вест Хэма Садио Бенрахма должен быть в порядке, несмотря на проблемы с лодыжкой. Исса Диоп, вероятно, останется в лазарете вместе с Анджело Огбонной.



БРЕНТФОРД — ЛИДС 18:00



"Брентфорд" не пропустил ни одного гола в четырех последних домашних матчах Премьер-Лиги. "Лидс" взял только два очка из 15 последних. "Пчелы" ни разу не уступили в 10 последних домашних встречах с "белыми" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Брентфорда" Фрэнк Оньека готов провести свой первый с марта матч. Для Итана Пиннока, Матиаса Йоргенсена и Самана Годдоса сезон уже завершен.



"Лидсу" предстоит оценить состояние Патрика Бэмфорда. Люк Эйлинг дисквалифицирован и вдобавок перенес операцию на колене.



НОРВИЧ — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" одержал лишь одну победу в 16 последних матчах во всех соревнованиях (12 поражений, 3 ничьи). "Тоттенхэм" выиграл семь из 10 последних поединков в высшем дивизионе (2 ничьи, 1 поражение). "Шпоры" уступили только раз в 10 последних выездах на "Кэрроу Роуд" в рамках чемпионата (6 побед, 3 ничьи).



Нападающий Харри Кейн сможет сыграть за "Тоттенхэм", несмотря на плохое самочувствие. Проблемы с животом возникли и у некоторых других игроков команды.



"Норвич" будет лишен Бена Гибсона и Билли Гилмора, но вернулся в строй Матиас Норманн.