Клопп: "На месте Джеррарда я был бы дополнительно мотивирован"

Стивен Джеррард Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что на месте Стивена Джеррарда из "Астон Виллы" он бы испытывал дополнительную мотивацию на матч против "Манчестер Сити".

В воскресенье у Джеррарда, легенды "Ливерпуля", будет уникальная возможность принести "красным" титул Премьер-Лиги. Для этого Стивен со своей "Виллой" должен избежать поражения на "Этихад".

Клопп не собирается просить Джеррарда об услуге, потому что верит, что Стивен и так самым серьезным образом настроится на битву с "Сити".

"Если бы я играл матч, в котором мог бы помочь "Дортмунду" или "Майнцу", это было бы дополнительной мотивацией для меня — но я не играю, как не играет Стиви. А жаль! Насчет того, что не играет Стиви жаль гораздо больше, нежели насчет меня".

"Стиви на 100 процентов серьезно отнесется к этому матчу, и мне не нужно звонить ему или вроде того. Остальные из нашего клуба, наверное, уже позвонили ему, но я не буду".

"Действительно хороший пример того, что мотивированные команды стремятся к своим собственным целям, был вчера в случае с "Кристал Пэлас". Это был один из важнейших матчей в истории "Эвертона", но "Пэлас" сыграл невероятным образом. Они проиграли, но весь матч были очень хороши. Кстати, поздравляю "Эвертон" с выживанием в лиге", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.05.2022 00:12 # true-manc
    клоп и так на месте джеррарда, т.е. на страпоне

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  2. redwhitegun 22.05.2022 00:11 # redwhitegun
    Звонить не буду но в интервью обязательно поплачусь ему, не факт же что увидит...

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  3. ian 21.05.2022 23:26 # ian
    Зная какой Стиви неудачник, тут шансов не 0, а в минусе даже.

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  4. ch3l5ea 21.05.2022 23:22 # ch3l5ea
    "А жаль! Насчет того, что не играет Стиви жаль гораздо больше, нежели насчет меня"
    Конечно, единственный момент в своей жизни профукал в моменте с Ба )

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