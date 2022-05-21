Клопп: "На месте Джеррарда я был бы дополнительно мотивирован"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что на месте Стивена Джеррарда из "Астон Виллы" он бы испытывал дополнительную мотивацию на матч против "Манчестер Сити".

В воскресенье у Джеррарда, легенды "Ливерпуля", будет уникальная возможность принести "красным" титул Премьер-Лиги. Для этого Стивен со своей "Виллой" должен избежать поражения на "Этихад".



Клопп не собирается просить Джеррарда об услуге, потому что верит, что Стивен и так самым серьезным образом настроится на битву с "Сити".



"Если бы я играл матч, в котором мог бы помочь "Дортмунду" или "Майнцу", это было бы дополнительной мотивацией для меня — но я не играю, как не играет Стиви. А жаль! Насчет того, что не играет Стиви жаль гораздо больше, нежели насчет меня".



"Стиви на 100 процентов серьезно отнесется к этому матчу, и мне не нужно звонить ему или вроде того. Остальные из нашего клуба, наверное, уже позвонили ему, но я не буду".



"Действительно хороший пример того, что мотивированные команды стремятся к своим собственным целям, был вчера в случае с "Кристал Пэлас". Это был один из важнейших матчей в истории "Эвертона", но "Пэлас" сыграл невероятным образом. Они проиграли, но весь матч были очень хороши. Кстати, поздравляю "Эвертон" с выживанием в лиге", — цитирует Клоппа The Guardian.