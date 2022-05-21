У Эриксена "есть представление" насчет своего будущего

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что уже имеет представление насчет того, где продолжит свою карьеру.

Согласно слухам, Эриксен является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и своего бывшего клуба "Тоттенхэма" на грядущее лето.



Естественно, сохранить Кристиана хочет и "Брентфорд", благодаря которому 30-летний датчанин вернулся в футбол после перенесенной прошлым летом остановки сердца.



Эриксен пока не выбрал себе клуб на следующий сезон, но уже знает, чего хочет, и деньги — не главное для Кристиана.



"Я не знаю, что случится в будущем. Это будет решение, которое я приму, исходя из спортивных и семейных причин".



"Я определенно рассматриваю вариант с "Брентфордом", но я пока не определился на 100 процентов, куда отправлюсь".



"У меня есть представление, но я не знаю, что случится. Но "Брентфорд" определенно относится к категории рассматриваемых мной клубов", — сообщил Эриксен BBC.