У Эриксена "есть представление" насчет своего будущего

Кристиан Эриксен Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что уже имеет представление насчет того, где продолжит свою карьеру.

Согласно слухам, Эриксен является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и своего бывшего клуба "Тоттенхэма" на грядущее лето.

Естественно, сохранить Кристиана хочет и "Брентфорд", благодаря которому 30-летний датчанин вернулся в футбол после перенесенной прошлым летом остановки сердца.

Эриксен пока не выбрал себе клуб на следующий сезон, но уже знает, чего хочет, и деньги — не главное для Кристиана.

"Я не знаю, что случится в будущем. Это будет решение, которое я приму, исходя из спортивных и семейных причин".

"Я определенно рассматриваю вариант с "Брентфордом", но я пока не определился на 100 процентов, куда отправлюсь".

"У меня есть представление, но я не знаю, что случится. Но "Брентфорд" определенно относится к категории рассматриваемых мной клубов", — сообщил Эриксен BBC.


Метки Брентфорд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 22:00

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