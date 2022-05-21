У Эриксена "есть представление" насчет своего будущего
Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен заявил, что уже имеет представление насчет того, где продолжит свою карьеру.
Согласно слухам, Эриксен является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и своего бывшего клуба "Тоттенхэма" на грядущее лето.
Естественно, сохранить Кристиана хочет и "Брентфорд", благодаря которому 30-летний датчанин вернулся в футбол после перенесенной прошлым летом остановки сердца.
Эриксен пока не выбрал себе клуб на следующий сезон, но уже знает, чего хочет, и деньги — не главное для Кристиана.
"Я не знаю, что случится в будущем. Это будет решение, которое я приму, исходя из спортивных и семейных причин".
"Я определенно рассматриваю вариант с "Брентфордом", но я пока не определился на 100 процентов, куда отправлюсь".
"У меня есть представление, но я не знаю, что случится. Но "Брентфорд" определенно относится к категории рассматриваемых мной клубов", — сообщил Эриксен BBC.
21.05.2022 22:00
Просмотров: 234
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: