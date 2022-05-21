Клопп: "Ливерпуль" останется костью в горле для "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда продолжит соперничать с "Манчестер Сити", как бы ни завершился этот сезон.

В воскресенье "Сити" может оформить свой четвертый титул Премьер-Лиги за пять последних лет, что, казалось бы, говорит о полном доминировании "горожан", однако это обманчивое впечатление.



Даже в этом сезоне, благодаря стараниям "Ливерпуля" интрига в борьбе за титул сохраняется до последнего тура, и Клопп обещает, что дальше у "Сити" легкой жизни тоже не будет.



"Что бы ни случилось в воскресенье, мы не остановимся. Мы не перестанем пытаться".



"Да, у нас лучший соперник в мировом футболе, от чего немного жаль, но с другой стороны мы тоже являемся для них костью в горле, и это не слишком круто. Поэтому посмотрим", — цитирует Клоппа The Independent.