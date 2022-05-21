Клопп: "Ливерпуль" останется костью в горле для "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда продолжит соперничать с "Манчестер Сити", как бы ни завершился этот сезон.
В воскресенье "Сити" может оформить свой четвертый титул Премьер-Лиги за пять последних лет, что, казалось бы, говорит о полном доминировании "горожан", однако это обманчивое впечатление.
Даже в этом сезоне, благодаря стараниям "Ливерпуля" интрига в борьбе за титул сохраняется до последнего тура, и Клопп обещает, что дальше у "Сити" легкой жизни тоже не будет.
"Что бы ни случилось в воскресенье, мы не остановимся. Мы не перестанем пытаться".
"Да, у нас лучший соперник в мировом футболе, от чего немного жаль, но с другой стороны мы тоже являемся для них костью в горле, и это не слишком круто. Поэтому посмотрим", — цитирует Клоппа The Independent.
21.05.2022 21:00
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