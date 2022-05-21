Гвардиола: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Лигу Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что Премьер-Лигу выиграть сложнее, чем Лигу Чемпионов.

Под руководством Гвардиолы "Сити" выиграл три титула Премьер-Лиги, етыре Кубка Лиги и один Кубок Англии.



И хотя Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам", Гвардиола чувствует, что Премьер-Лига — это его хлеб и масло.



"Я бы сказал, что выиграть Премьер-Лигу сложнее. Здесь много недель и много матчей, тебе приходится иметь дело с травмами, хорошими и плохими моментами, различными ситуациями, тяжелыми соперниками".



"Чемпионство в Премьер-Лиге приносит удовлетворение и огромное наслаждение, потому что ради этого ты трудишься каждый день. Наши жизни счастливее, когда мы побеждаем".



"Когда ты побеждаешь и побеждаешь, это влияет на тренировки, на атмосферу и настроение. Это рутина, в отличие от Кубка Англии, где все решается в одном матче", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.