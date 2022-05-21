Гвардиола: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Лигу Чемпионов"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что Премьер-Лигу выиграть сложнее, чем Лигу Чемпионов.
Под руководством Гвардиолы "Сити" выиграл три титула Премьер-Лиги, етыре Кубка Лиги и один Кубок Англии.
И хотя Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам", Гвардиола чувствует, что Премьер-Лига — это его хлеб и масло.
"Я бы сказал, что выиграть Премьер-Лигу сложнее. Здесь много недель и много матчей, тебе приходится иметь дело с травмами, хорошими и плохими моментами, различными ситуациями, тяжелыми соперниками".
"Чемпионство в Премьер-Лиге приносит удовлетворение и огромное наслаждение, потому что ради этого ты трудишься каждый день. Наши жизни счастливее, когда мы побеждаем".
"Когда ты побеждаешь и побеждаешь, это влияет на тренировки, на атмосферу и настроение. Это рутина, в отличие от Кубка Англии, где все решается в одном матче", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
21.05.2022 20:00
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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мне вот интересно, если колбаса возьмет второй раз за щоку, после Киевского финала, как тут запоют местные юневерволкэлоновцы?
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Если проще - че до сих пор у бензоколонки ни одного евротрофея?
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Норм кормит своих тупоголовых фанатов))) если лч по его мнению легче взять, так почему они сосут каждый год в этом розыгрыше нон стоп имея три состава и неограниченный трансферный бюджет))
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Выигрывает чемпионаты, но не может выиграть ЛЧ уже 10 лет и говорит, что ЛЧ выиграть проще. Победа МС в ЛЧ принесёт больше радости болельщикам, чем победа в АПЛ, потому МС никогда не выигрывали ЛЧ
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Пеп харе отмазываться , не твоё это))
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Это правда, сто раз об этом говорил здешним тупицам. Только Пеп меня понимает. КОРОЛЬ!!!
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