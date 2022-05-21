Гвардиола: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что Премьер-Лигу выиграть сложнее, чем Лигу Чемпионов.

Под руководством Гвардиолы "Сити" выиграл три титула Премьер-Лиги, етыре Кубка Лиги и один Кубок Англии.

И хотя Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам", Гвардиола чувствует, что Премьер-Лига — это его хлеб и масло.

"Я бы сказал, что выиграть Премьер-Лигу сложнее. Здесь много недель и много матчей, тебе приходится иметь дело с травмами, хорошими и плохими моментами, различными ситуациями, тяжелыми соперниками".

"Чемпионство в Премьер-Лиге приносит удовлетворение и огромное наслаждение, потому что ради этого ты трудишься каждый день. Наши жизни счастливее, когда мы побеждаем".

"Когда ты побеждаешь и побеждаешь, это влияет на тренировки, на атмосферу и настроение. Это рутина, в отличие от Кубка Англии, где все решается в одном матче", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 20:00

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  1. chebrec 21.05.2022 20:57 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  2. acceptodessa 21.05.2022 20:25 # acceptodessa
    мне вот интересно, если колбаса возьмет второй раз за щоку, после Киевского финала, как тут запоют местные юневерволкэлоновцы?

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  3. gucman 21.05.2022 20:23 # gucman
    Если проще - че до сих пор у бензоколонки ни одного евротрофея?

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  4. bangladesh 21.05.2022 20:22 # bangladesh
    Норм кормит своих тупоголовых фанатов))) если лч по его мнению легче взять, так почему они сосут каждый год в этом розыгрыше нон стоп имея три состава и неограниченный трансферный бюджет))

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  5. ilovemanutd 21.05.2022 20:12 # ilovemanutd
    Выигрывает чемпионаты, но не может выиграть ЛЧ уже 10 лет и говорит, что ЛЧ выиграть проще. Победа МС в ЛЧ принесёт больше радости болельщикам, чем победа в АПЛ, потому МС никогда не выигрывали ЛЧ

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  6. scauzer11 21.05.2022 20:10 # scauzer11
    Пеп харе отмазываться , не твоё это))

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  7. true-manc 21.05.2022 20:08 # true-manc
    Это правда, сто раз об этом говорил здешним тупицам. Только Пеп меня понимает. КОРОЛЬ!!!

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