Роналду пропустит выезд к "Пэлас"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит матч заключительного тура Премьер-Лиги из-за мышечного повреждения.

В воскресенье на "Селехерст Парк" в качестве зрителя будет присутствовать новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, однако увидеть своими глазами Роналду ему не удастся.



Как сообщает The Athletic, 37-летнего португальца, забившего 18 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, вновь беспокоит приводящая мышца бедра, из-за которой он уже пропускал матчи в январе и марте.



Также выезд в Лондон пропускает полузащитник "Юнайтед" Поль Погба, который покидает клуб свободным агентом. 29-летний француз до сих пор не залечил икроножную мышцу.

