Де Брюйне — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Кевин Де Брюйне Премьер-Лига назвала полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне своим лучшим игроком по итогам сезона 2021/22.

Де Брюйне в исключительной форме проводит этот сезон, особенно его вторую половину, забив 15 голов в рамках Премьер-Лиги. Это уже является личным рекордом Кевина.

Кроме того, 30-летний бельгиец отдал семь результативных передач, благодаря чему "Сити" находится в шаге от своего четвертого титула за пять последних лет.

Отметим, в сезоне 2019/20 Де Брюйне уже становился обладателем этой награды. Взять ее дважды прежде удавалось таким легендам, как Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Неманья Матич.

"Завоевать эту награду во второй раз — это достижение, которым я по-настоящему горжусь. В Премьер-Лиге так много мастеров, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими отличными игроками, которые провели невероятные сезоны за свои клубы".

"Думаю, я хорошо играл в этом сезоне, и я рад, что смог приносить пользу голами и результативными передачами на протяжении сезона".

"Спасибо всему персоналу, тренерам и особенно моим партнерам по команде, потому что без них это не было бы возможно",

Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в завершающемся сезоне также претендовали Жоау Канселу, Джаррод Боуэн, Букайо Сака, Джеймс Уорд-Проуз, Сон Хен Мин, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, награды

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.05.2022 17:20 # brown-ale
    Салах после кубка Африки на себя похож. Ноет насчет контракта, да еще и ЗБ может Сону проиграть. Так то все логично, Кевин лучший.

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  2. gerrard08 21.05.2022 17:13 # gerrard08
    Ну и
    15+7 кдб
    22 + 13 салах
    Хотя лан покс, есть уже такая хуета у Мо тоже

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  3. gerrard08 21.05.2022 17:11 # gerrard08
    Лысый столько ныл, плакал по этому поводу, что из жалости дали им бедуинам все. Хотя кдб единственный норм игрок там. По стопам Джеррарда даже в этом идет.
    https://media.gettyimages.com/photos/liverpools-steven-gerrard-poses-with-the-pfa-player-of-the-year-award-picture-id57409340

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  4. true-manc 21.05.2022 17:02 # true-manc
    > Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в завершающемся сезоне также претендовал Мохамед Салах

    а как же сосалах?))) скузня так наяривала на голы своего бегунка, пророчила ему ЗМ и называла лучшим в мире, а КОРОЛЬ Кевин пол сезона лечился, начал играть только со второго круга и то успел загнать эту переоцененную портовую шлюшку под шконку ахахахахахахахаха как же обкончали кучерявого дельфина и тупых лузерпуков

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  5. true-manc 21.05.2022 17:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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