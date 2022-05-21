Де Брюйне — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Премьер-Лига назвала полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне своим лучшим игроком по итогам сезона 2021/22.

Де Брюйне в исключительной форме проводит этот сезон, особенно его вторую половину, забив 15 голов в рамках Премьер-Лиги. Это уже является личным рекордом Кевина.



Кроме того, 30-летний бельгиец отдал семь результативных передач, благодаря чему "Сити" находится в шаге от своего четвертого титула за пять последних лет.



Отметим, в сезоне 2019/20 Де Брюйне уже становился обладателем этой награды. Взять ее дважды прежде удавалось таким легендам, как Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Неманья Матич.



"Завоевать эту награду во второй раз — это достижение, которым я по-настоящему горжусь. В Премьер-Лиге так много мастеров, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими отличными игроками, которые провели невероятные сезоны за свои клубы".



"Думаю, я хорошо играл в этом сезоне, и я рад, что смог приносить пользу голами и результативными передачами на протяжении сезона".



"Спасибо всему персоналу, тренерам и особенно моим партнерам по команде, потому что без них это не было бы возможно",



Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в завершающемся сезоне также претендовали Жоау Канселу, Джаррод Боуэн, Букайо Сака, Джеймс Уорд-Проуз, Сон Хен Мин, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.