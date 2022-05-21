Де Брюйне — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2021/22
Премьер-Лига назвала полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне своим лучшим игроком по итогам сезона 2021/22.
Де Брюйне в исключительной форме проводит этот сезон, особенно его вторую половину, забив 15 голов в рамках Премьер-Лиги. Это уже является личным рекордом Кевина.
Кроме того, 30-летний бельгиец отдал семь результативных передач, благодаря чему "Сити" находится в шаге от своего четвертого титула за пять последних лет.
Отметим, в сезоне 2019/20 Де Брюйне уже становился обладателем этой награды. Взять ее дважды прежде удавалось таким легендам, как Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Неманья Матич.
"Завоевать эту награду во второй раз — это достижение, которым я по-настоящему горжусь. В Премьер-Лиге так много мастеров, и мне было приятно оказаться номинированным вместе со столь многими отличными игроками, которые провели невероятные сезоны за свои клубы".
"Думаю, я хорошо играл в этом сезоне, и я рад, что смог приносить пользу голами и результативными передачами на протяжении сезона".
"Спасибо всему персоналу, тренерам и особенно моим партнерам по команде, потому что без них это не было бы возможно",
Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в завершающемся сезоне также претендовали Жоау Канселу, Джаррод Боуэн, Букайо Сака, Джеймс Уорд-Проуз, Сон Хен Мин, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.
21.05.2022 17:00
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Последние комментарии:
Салах после кубка Африки на себя похож. Ноет насчет контракта, да еще и ЗБ может Сону проиграть. Так то все логично, Кевин лучший.
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Ну и
15+7 кдб
22 + 13 салах
Хотя лан покс, есть уже такая хуета у Мо тоже
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Лысый столько ныл, плакал по этому поводу, что из жалости дали им бедуинам все. Хотя кдб единственный норм игрок там. По стопам Джеррарда даже в этом идет.
https://media.gettyimages.com/photos/liverpools-steven-gerrard-poses-with-the-pfa-player-of-the-year-award-picture-id57409340
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> Помимо Де Брюйне, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в завершающемся сезоне также претендовал Мохамед Салах
а как же сосалах?))) скузня так наяривала на голы своего бегунка, пророчила ему ЗМ и называла лучшим в мире, а КОРОЛЬ Кевин пол сезона лечился, начал играть только со второго круга и то успел загнать эту переоцененную портовую шлюшку под шконку ахахахахахахахаха как же обкончали кучерявого дельфина и тупых лузерпуков
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КОРОЛЬ!!!
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