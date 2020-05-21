Кафу: "Александер-Арнольд — один из лучших правых защитников в мире"
Легенда бразильского футбола Кафу назвал Трента Александер-Арнольда одним из лучших правых защитников в мире.
К своим 23 годам Александер-Арнольд выиграл все возможные трофеи со своим клубом. Многие приводит Трента в пример, когда говорят об эталоне современного крайнего защитника.
Кафу восхищается прогрессом Александер-Арнольда и признается, что игрок сборной Англии напоминает ему себя.
"Я следил за Александер-Арнольдом и тем, какой сезон он провел в "Ливерпуле". Он удивительным образом прибавил за последние годы, и он несомненно является одним из лучших правых защитников в мире".
"Он молод, силен и он добился огромного прогресса, учитывая свой возраст. Также он очень опытен, и я вижу много схожих черт между ним и мной".
"Мы оба обладали волей и стремлением атаковать, ходить вперед, а также смелостью наносить удар и простреливать. Его диагональные движения, которые он совершает на поле, тоже напоминают мне мои", — сообщил Кафу BBC.
21.05.2022 16:00
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Бразильский Флано дело говорит.
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"не один из" а самый лучший в мире, на клубном уровне выиграл все к 23 годам.
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http://fapl.ru/posts/32140/?c=1
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никогда не достигнет уровня Кайла Уокера
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