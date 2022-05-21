Мата может остаться в МЮ при Тен Хаге

Полузащитник Хуан Мата заявил, что может продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

Контракт Маты с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что летом Хуан отправится в один из испанских клубов.



Однако 34-летний полузащитник, отметившийся только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги, откладывает решение, пока не поговорит с новым главным тренером Эриком Тен Хагом.



"Когда мы поговорим, станет видно. Это зависит от того, что мы чувствуем друг к другу, каковы его идеи. Затем и будет принято решение", — сообщил Мата The Athletic.