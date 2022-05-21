Президент "Реал Бетис" Анхель Харо подтвердил, что защитник Эктор Беллерин возвращается в "Арсенал".

На этот сезон "Реал Бетис" взял Беллерина в аренду. Эктор принял участие в 32 матчах, и ранее ожидалось, что клуб испанской Ла Лиги выкупит своего соотечественника.



Однако безголевой ничьей против "Реала" накануне 27-летний Беллерин завершает свою карьеру в андалусийском клубе.



"Эктор — великолепный игрок и очень хороший человек. Это была аренда из "Арсенала", и теперь он возвращается в "Арсенал", а дальше станет видно".



"Это правда, что "Бетис" ему очень понравился, потому что — среди прочего — его родители болеют за "Бетис". Надеюсь, наши пути снова пересекутся", — цитирует Харо Daily Mail.