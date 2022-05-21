Фоден признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком в Премьер-Лиге второй год подряд.

В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний Фоден забил девять голов и отдал пять результативных передач, что помогает "горожанам" лидировать в таблице перед заключительным туром.



"Я очень горжусь, что завоевал эту награду второй сезон подряд. Я очень доволен своей игрой в этом сезоне. Я чувствую, что сделал большой вклад в то, что, надеюсь, будет очередным успешным годом для нас".



"Для меня честь быть номинированным вместе со столь многими отличными игроками, каждый из которых провел отличный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден официальному веб-сайту "Сити".



Помимо Фила, на эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Мейсон Маунт, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака.



Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать футболисты, которые не старше 23 лет на момент старта сезона.