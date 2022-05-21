Фоден признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком в Премьер-Лиге второй год подряд.

В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний Фоден забил девять голов и отдал пять результативных передач, что помогает "горожанам" лидировать в таблице перед заключительным туром.

"Я очень горжусь, что завоевал эту награду второй сезон подряд. Я очень доволен своей игрой в этом сезоне. Я чувствую, что сделал большой вклад в то, что, надеюсь, будет очередным успешным годом для нас".

"Для меня честь быть номинированным вместе со столь многими отличными игроками, каждый из которых провел отличный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден официальному веб-сайту "Сити".

Помимо Фила, на эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Мейсон Маунт, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака.

Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать футболисты, которые не старше 23 лет на момент старта сезона.


Метки Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 682

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fowler9 21.05.2022 13:59 # fowler9
    Маунт то по пизже будет этого пидораса шитюков

    (ответить)

  2. liverbro 21.05.2022 13:57 # liverbro
    О!Голубиная свора проснулась!))КАЛОЛЬ!КАЛОЛЬ!)ебанько)

    (ответить)

  3. gerrard08 21.05.2022 13:43 # gerrard08
    Таа - 12 гп и 2 гола - защитник
    Фоден - 5 гп и 9 голов - атакующий игрок
    Очевидно, что лысый стимулировал фашников.

    (ответить)

  4. true-manc 21.05.2022 13:24 # true-manc
    > Помимо Фила, на эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд

    скузня:
    > трент не просто игрок-навес, он лучший на своей позиции и очень талантливый!1111
    реальность:
    > очередная какуля в ротик портовым неадекватам

    (ответить)

  5. takernotagiver 21.05.2022 13:24 # takernotagiver
    Перекличка дебилов, который знают лишь одно слово, закончена. Все свободны)

    (ответить)

  6. true-manc 21.05.2022 13:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  7. mc-od 21.05.2022 13:10 # mc-od
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  8. moneycity 21.05.2022 13:07 # moneycity
    КОРОЛЬ!

    (ответить)

  9. mancityman 21.05.2022 13:05 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  10. thegodfather 21.05.2022 13:01 # thegodfather
    У мавунта статка пижжжже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: