Фоден признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2021/22
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком в Премьер-Лиге второй год подряд.
В этом сезоне Премьер-Лиги 21-летний Фоден забил девять голов и отдал пять результативных передач, что помогает "горожанам" лидировать в таблице перед заключительным туром.
"Я очень горжусь, что завоевал эту награду второй сезон подряд. Я очень доволен своей игрой в этом сезоне. Я чувствую, что сделал большой вклад в то, что, надеюсь, будет очередным успешным годом для нас".
"Для меня честь быть номинированным вместе со столь многими отличными игроками, каждый из которых провел отличный сезон за свой клуб", — сообщил Фоден официальному веб-сайту "Сити".
Помимо Фила, на эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Мейсон Маунт, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака.
Добавим, на звание лучшего молодого игрока могут претендовать футболисты, которые не старше 23 лет на момент старта сезона.
21.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
Маунт то по пизже будет этого пидораса шитюков
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О!Голубиная свора проснулась!))КАЛОЛЬ!КАЛОЛЬ!)ебанько)
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Таа - 12 гп и 2 гола - защитник
Фоден - 5 гп и 9 голов - атакующий игрок
Очевидно, что лысый стимулировал фашников.
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> Помимо Фила, на эту награду также претендовали Трент Александер-Арнольд
скузня:
> трент не просто игрок-навес, он лучший на своей позиции и очень талантливый!1111
реальность:
> очередная какуля в ротик портовым неадекватам
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Перекличка дебилов, который знают лишь одно слово, закончена. Все свободны)
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!
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КОРОЛЬ!!!
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У мавунта статка пижжжже
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