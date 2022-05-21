Погба выбирает "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выбрал "Ювентус" для продолжения своей карьеры.

В 2016 году Погба вернулся в "Юнайтед" как раз из "Ювентуса" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, что сделало Поля самым дорогим футболистом в мире на тот момент.



Сейчас Погба уходит от "красных дьяволов" свободным агентом и может самостоятельно решать свою судьбу. Большие виды на Поля имеет ПСЖ, однако Daily Mail утверждает, что 29-летний француз сделал выбор в пользу "Ювентуса".



Ожидается, что в Турине Погба получит трехлетний контракт стоимостью около 10 млн. фунтов в год. Клубу и игроку все еще нужно согласовать ряд деталей, однако обе стороны уверены в скором заключении сделки.