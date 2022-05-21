Погба выбирает "Ювентус"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выбрал "Ювентус" для продолжения своей карьеры.
В 2016 году Погба вернулся в "Юнайтед" как раз из "Ювентуса" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, что сделало Поля самым дорогим футболистом в мире на тот момент.
Сейчас Погба уходит от "красных дьяволов" свободным агентом и может самостоятельно решать свою судьбу. Большие виды на Поля имеет ПСЖ, однако Daily Mail утверждает, что 29-летний француз сделал выбор в пользу "Ювентуса".
Ожидается, что в Турине Погба получит трехлетний контракт стоимостью около 10 млн. фунтов в год. Клубу и игроку все еще нужно согласовать ряд деталей, однако обе стороны уверены в скором заключении сделки.
21.05.2022 12:00
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дважды обоссал манчестерский гей-клуб в пользу Юве, ну что за топарь
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Хотелось бы ща глянуть на еб1ла руководства Ман Ю, этот уголёк просто обоссал Ман Ю.
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