Погба выбирает "Ювентус"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выбрал "Ювентус" для продолжения своей карьеры.

В 2016 году Погба вернулся в "Юнайтед" как раз из "Ювентуса" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, что сделало Поля самым дорогим футболистом в мире на тот момент.

Сейчас Погба уходит от "красных дьяволов" свободным агентом и может самостоятельно решать свою судьбу. Большие виды на Поля имеет ПСЖ, однако Daily Mail утверждает, что 29-летний француз сделал выбор в пользу "Ювентуса".

Ожидается, что в Турине Погба получит трехлетний контракт стоимостью около 10 млн. фунтов в год. Клубу и игроку все еще нужно согласовать ряд деталей, однако обе стороны уверены в скором заключении сделки.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. murderface616 21.05.2022 12:04 # murderface616
    дважды обоссал манчестерский гей-клуб в пользу Юве, ну что за топарь

    (ответить)

  2. vagifspurs 21.05.2022 12:02 # vagifspurs
    Хотелось бы ща глянуть на еб1ла руководства Ман Ю, этот уголёк просто обоссал Ман Ю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: