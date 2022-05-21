Артета: "Непопадание в топ-4 будет упущенной возможностью для "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что непопадание в топ-4 Премьер-Лиги будет ощущаться им как упущенная возможность.

Еще недавно "Арсенал" уверенно удерживал четвертую позицию в таблице, однако перед заключительным туром ситуация такова, что только поражение "Тоттенхэма" в гостях у "Норвича" позволит "канонирам" запрыгнуть в топ-4.



Если чуда не случится, Артета будет расстроен — расстроен тем, какую хорошую возможность вернуться в Лигу Чемпионов упустила его команда.



"Несомненно, это ощущалось бы как упущенная возможность, потому что это было возможно математически, это было в наших руках. Возможно, у нас будет это ощущение, если это случится, и нам потребуется время, чтобы от него избавиться, но таков футбол".



"Ты не можешь зацикливаться на том, что случилось неделю или две назад, позитивно или негативно это было, потому что это не повлияет ни на что", — цитирует Артету The Guardian.