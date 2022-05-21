Тен Хаг готов поспорить с "Арсеналом" за Дэвида
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида.
Учитывая свою кадровую ситуацию, "Арсенал" планирует обзавестись сразу двумя новыми нападающими в летнее трансферное окно, и одной из целей "канониров" является Дэвид.
Однако CBS Sports стало известно от своих источников, что в борьбу за Джонатана намерен включиться Тен Хег, чья новая команда чересчур зависима от формы 37-летнего Криштиану Роналду.
Истекающий контракт Эдинсона Кавани, затяжной спад Маркуса Рэшфорда и туманные карьерные перспективы Мейсона Гринвуда только укрепляют решимость "красных дьяволов".
Добавим, что оцениваемый в 42 миллиона фунтов 22-летний канадец забил 19 голов за "Лилль" в этом сезоне.
21.05.2022 10:00
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