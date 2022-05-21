Тухель готов к "очень открытому и честному" разговору с Бели

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что он готов к "очень открытому и честному" разговору с покупающим клуб Тоддом Бели.

С момента, как консорциум Бели согласовал покупку "Челси", Тодд уже трижды побывал на матчах команды Тухеля, засвидетельствовав ничейные результаты против "Вулверхэмптона" и "Лестера" в Премьер-Лиге, а также поражение в финале Кубка Англии от "Ливерпуля".



Тухель надеется, что после заключения сделки удача повернется к "Челси" лицом. Сам же Томас собирается обсудить с Бели варианты усиления состава.



"О, он снова побывал на матче? Ну, это явный знак. Если так будет и дальше, то в следующем сезоне он будет смотреть нас по ESPN из Лос-Анджелеса, это точно!"



"У нас будет очень открытый и честный разговор. Я выскажу свою точку зрения, если он этого хочет. Очевидно, что мы теряем ключевых игроков, и в последнее время нам тяжело выигрывать свои домашние матчи".



"Он побывал на финале на "Уэмбли". Возможно, когда сделка будет заключена, и он будет подтвержден нашим владельцем, он станет нашим счастливым талисманом, который нам нужен", — цитирует Тухеля The Independent.