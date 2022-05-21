Конте не верил, что "Тоттенхэм" может попасть в топ-4, когда брался за работу

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что воспринял бы за шутку, если бы в момент его назначения президент клуба Даниэль Леви попросил бы его финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Когда Конте брался за работу в ноябре, "Тоттенхэм" демонстрировал удручающий футбол и находился на отдалении от топ-4.



У Антонио ушло немало времени, чтобы наладить игру команды, зато в преддверии заключительного тура "шпоры" занимают четвертое место и нуждаются всего в одном очке, чтобы вернуться в Лигу Чемпионов.



Конте доволен, как прибавил "Тоттенхэм", но предупреждает, что дело еще не сделано.



"Даниэль не просил меня ни о чем. Он лишь спросил, как мы хотим и как сможем улучшить наше положение. Он не ставил целей".



"Но, думаю, он очень хорошо знает, что я амбициозный человек и хочу выходить победителем из любой ситуации. Но он не просил меня ни о чем... В тот момент было бы очень сложно ставить передо мной цель".



"Несомненно, то был сложный период. Если бы он сказал, что хочет попасть в Лигу Чемпионов, то я, будучи реалистом, ответил бы ему: "Ты шутишь?"



"Такова правда, потому что мы говорим об Англии. Это очень, очень сложная лига из-за наличия здесь четырех команд топ-уровня. Если одна из этих четырех команд не проваливает сезон, то становится очень сложно попасть в топ-4".



"В то же время я все равно стремлюсь к этому, потому что мне нравится ставить перед собой большие цели, а не минимальные цели. Я знаю себе, и мне нужен этот вызов, чтобы делать свою работу как можно лучше".



"Но в этих девяти последних матчах мы поняли, что кое-что изменилось в каждом. Я подстегивал себя и подстегивал игроков, и теперь мы говорим о важной для этого клуба цели".



"Однако важно не забывать прошлое и то, что мы сделали, чтобы оказаться в этом положении. Повторюсь, мы еще не в Лиге Чемпионов, мы должны сделать этот последний шаг", — цитирует Конте The Independent.