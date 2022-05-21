Агент назвал приоритет Жоржиньо

Агент полузащитника Жоржиньо заявил, что приоритетом его клиента остается новый контракт с "Челси".

На текущей неделе в итальянской прессе появились слухи о намерении "Ювентуса" приобрести Жоржиньо, который приближается к своим заключительным 12 месяцам по контракту с "Челси".



Однако 30-летний игрок сборной Италии по-прежнему связывает свое будущее с "синими" и надеется обсудить новую сделку, когда с лондонского клуба снимут санкции.



"У него по-прежнему остается один год по контракту, и наш приоритет — его продление. Однако в данный момент "Челси" не может вести деятельность на рынке из-за продажи Абрамовичем клуба, поэтому мы встретимся с клубом, чтобы обсудить это".



"Представители "Ювентуса" не звонили мне, потому что они знают, что в данный момент "Челси" ничего не может сделать без лицензии на трансферный рынок. Конечно, игрок профиля Жорже пригодился бы многим командам, даже в Италии. Но, повторюсь, сперва мы оценим ситуацию в "Челси", потому что наш приоритет — продление сотрудничества с лондонцами. Как бы то ни было, пока что никто из Италии не обращался ко мне", — сообщил агент Жоао Сантос радиостанции 1Station.