Эрлинг Холанд. Путь викинга

Карьера норвежского форварда Эрлинга Холанда продолжает стремительно развиваться, и летом он переберется из Германии в английскую Премьер-Лигу, где примерит футболку "Манчестер Сити" — клуба, за который выступал его отец. Рассказываем историю норвежца, который с самого детства был эталонным атлетом и настоящим викингом.

Для Эрлинга Холанда переезд в Премьер-Лигу — совершенно логичное развитие карьеры, а "Сити" — клуб, где его с наибольшей вероятностью и ждали. Как бы не хотели в соседнем "Манчестер Юнайтед" заполучить норвежского вундеркинда, история со сломавшим его отца Роем Кином всегда была если не шлагбаумом на пути Эрлинга на "Олд Траффорд", то как минимум фактором, который он всегда держал в голове, отдавая предпочтение при прочих равных "горожанам".



Сам Эрлинг родился в Лидсе и говорит, что является болельщиком клуба из этого города, в котором также поиграл Альф-Инге Холанд — крутой опорник "Ноттингем Форест", "Лидса", "Сити". Но можно найти немало детских фотографий Эрлинга и в форме "горожан" — он совершенно точно испытывает удовольствие от того факта, что о его отце сейчас вспоминают даже чаще, чем о разрушившем его колено и карьеру Рое Кине. Но начинал заниматься футболом Эрлинг в альма-матер Холандов — скромном норвежском "Брюне" из одноименного 12-тысячного городка на западе Норвегии, в краю фьордов и лосося.



Первый тренер Эрлинга Альф-Ингве Бернтсен вспоминает момент, когда его бывший ученик ворвался в широкое футбольное сообщество, забив три гола в первом тайме своего первого матча в Лиге Чемпионов в составе "Ред Булл" из Зальцбурга. Пострадал тогда — в сентябре 2019 — года "Генк".



"Ух! Это послужило толчком к тому, чтобы действительно стать человеком, о котором все знают и за которым следят. Даже я, его первый тренер, не ожидал такого феерического заявления о себе со стороны Эрлинга — это было нечто особенное!", — восторженно описывает тот момент Бернтсен.



Чуть позже был не менее впечатляющий подвиг Холанда на молодежном Чемпионате Мира, где он забил девять (!) голов в ворота сборной Гондураса. Этот матч, завершившийся со счетом 12:0, стал самой крупной победой в истории норвежской "молодежки" и самым крупным же поражением в анналах гондурасцев, но глобально ничего Норвегии не дал — она даже не смогла выйти из группы. Но Холанд при этом выиграл "Золотую бутсу" турнира как лучший его бомбардир, хоть и забивал только в одном матче.



В Лиге Чемпионов Холанд забивал более регулярно — отметился забитыми голами в первых пяти матчах, чего не удавалось ни одному подростку до него, а затем ушел в дортмундскую "Боруссию" с показателями 28 голов в 22 матчах за "Ред Булл".



"Я видел, как Эрлинг забивает одни и те же голы на протяжении многих лет", — говорит Бернтсен. "Но, когда ты становишься старше, редко продолжаешь в том же духе и на взрослом уровне. Он всегда просто переходил на следующий и следующий уровень, не теряя в результативности".



Теперь он снова отправился в путь, который привел его Манчестер. Это важный момент для игрока, который считается одним из самых захватывающих талантов мирового футбола. Именно Холанду и Килиану Мбаппе пророчат статус наследников Криштиану Роналду и Лео Месси.



Брюне — небольшой городок, где родился отец Эрлинга и его многочисленные родственники. Тут начинал свою карьеру Альф-Инге Холанд, и сюда же он вернулся после выступлений за "Сити". Эрлингу, родившемуся в Лидсе, на тот момент было три года, и Бернтсен помнит его с самого детства, так как Холанда зачислили в команду восьмилетних в пять лет ввиду его очевидных перспектив.



Эрлинг был и остается невероятно спортивным — будучи ребенком, он играл в гольф, гандбол, а также занимался атлетическим многоборьем (бег, прыжки в длину и высоту, метание снарядов), установив также мировой рекорд своего возраста в прыжках в длину с места, когда ему было пять лет, прыгнув на 1,63 м.



"В каком-то смысле мы могли предсказать, что он был особенным, потому что в футболе вы развиваете свои навыки в четырех основных аспектах", — объясняет Бернтсен. "Тактический — насколько вы ловкий и подвижный; технический — насколько хороши с мячом; физический — есть ли у вас скорость, выносливость и так далее; ну и — менталитет".



"Когда топ-клубы занимаются скаутингом, они смотрят, действительно ли хороши игроки в двух из четырех этих областей или же достаточно хороши в трех аспектах — такие игроки уже считаются талантливыми. Но Эрлинг был с самого раннего возраста был хорош в технике, тактике и менталитете".



"Касаемо физического развития — у Эрлинга есть брат Асмунд, на пять лет старше, большой и сильный, и мы понимали, что очень скоро таким же станет и Эрлинг. Мы понимали, что недостающий в детстве и юности аспект, вероятно, станет его главным козырем, так как у Холандов невероятные спортивные гены. Мама Эрлинга Гри-Марита также была спортсменкой. Через пару лет мы знали, что он будет хорош в четырех аспектах из четырех".



Из группы из 40 человек, которую набрали в Брюне вместе с Холандом проявили себя в футболе на разных национальных уровнях еще трое, но Эрлинг всегда выделялся не только талантом, но и отношением к делу. "У него была страсть к футболу, но она есть у многих детей", — говорит Бернтсен. "Кроме того, у него была выдержка — когда он находился на поле, то был полностью сосредоточен на игре".



"Он с раннего возраста научился вести себя как футболист. Научился, как вести себя в раздевалке, как получать удовольствие от занятий, но при этом много тренироваться. У него была идеальная генетика, а его семья давала все необходимые советы, чтобы Эрлинг пошел по правильному футбольному пути".



"Мы начали говорить довольно рано о его карьере — когда Эрлингу было еще только 12. Он был особенным уже тогда, потому что тактически, технически и ментально он выделялся. Он никого не боялся, у него была огромная выдержка, и мы знали, что через несколько лет, когда он будет сильным и быстрым, все это раскроется. Не знали мы только одного — не надоест ли ему футбол".



Тренировки всегда были испытанием, но молодой форвард выделялся и забивал голы как на региональном, так и на национальном уровне. Фактически, единственный раз в своей карьере он изо всех сил пытался забить свой первый гол только в первом сезоне во взрослом "Брюне". Эрлинг забивал, развлекаясь, за резерв, но в основном команде "Брюне" он так и не отличился ни разу, хоть и сыграл там 16 матчей под руководством временно исполнявшего обязанности менеджера Бернтсена. Впрочем, все это не помешало Холанду сделать следующий шаг и отправиться в "Мольде" Оле Гуннара Сульшера.



"Ему было всего 15 лет — он был довольно высоким, но очень худым", — вспоминает Бернтсен. "Он усвоил важные уроки: нужно тренироваться, нужно развивать физику, если хочешь забивать на взрослом уровне. Он играл против сильных больших мужиков и развивался в таком футболе намного быстрее, чем в случае, если бы и дальше играл со сверстниками. Чтобы стать сильным, нужно бороться, а если все идет гладко, толку от этого для молодого игрока мало".



Переход в "Мольде" был тем, что Бернтсен называет первым из серии "умных" трансферов, которые с тех пор привели его сначала в "Ред Булл", потом в "Боруссию" (Дортмунд) и теперь в "Сити".



Бывший нападающий сборной Норвегии Ян-Оге Фьортофт, поигравший за несколько клубов в Англии и Германии, не сомневался, что Холанд и его команда сделают очередной мудрый выбор, когда дело дойдет до следующего шага.



"В целом, для каждого спортсмена, каждого человека, хорошо иметь свою команду — особенно когда вы делаете то, чем занимается Эрлинг: развиваете свою карьеру шаг за шагом. Хорошо, когда твой папа — профессиональный в прошлом футболист, который играл в Премьер-Лиге", — говорит Фьортофт.



"Когда я познакомился с командой Холанда, я увидел, как они выбирают новый клуб для Эрлинга, изучают различные факторы, используют методологию. Они знали все о каждом его новом клубе — "Мольде", "Ред Булл". И именно потому они сказали твердое "нет" "Манчестер Юнайтед", когда он мог перебраться туда прямо из Австрии, но выбрал вариант с Дортмундом. Этот шаг был логичным для развития его карьеры и оказался абсолютно правильным", — добавляет бывший нападающий "Мидлсбро".



Первый тренер Холанда Бернтсен уверен, что Эрлинг быстро адаптируется в новой среде, наблюдая как в 16-летнем возрасте он перебрался в "Мольде" и самостоятельно жил там, а затем переехал в Зальцбург два года спустя. В Германии же Холанд стал так востребован из-за феноменальной результативности — 85 голов в 88 играх за Дортмунд.



"Немцы называли его машиной. Я не думаю, что человека следует называть машиной, но он очень близок к этому", — говорит Фьортофт, который сейчас работает журналистом и экспертом на норвежском телевидении.



"Холанд — светловолосый высокий норвежец, каким и представляешь викинга, пришедшего в Великобританию тысячи лет назад. Но он очень миролюбивый, может забивать голы. Он силен, а его технические способности великолепны. Он будет великим бомбардиром".



"Было время, когда большие "девятки" были не в моде, но теперь многие клубы видят, что им нужен такой нападающий — когда у вас есть быстрые игроки вокруг штрафной, вам нужен этот большой "девятый номер". Он не только силен и является типичным забивалой, но также очень быстр. Так что у него есть возможность играть в любой схеме", — рассуждает Фьортофт.



Жизнь Холанда изменилась до неузнаваемости с тех пор, как он шесть лет назад дебютировал за "Брюне". И несмотря на то, что Норвегия не смогла пробиться на Чемпионат Мира в Катаре, о 21-летнем нападающем говорят, как об одном из лучших игроков в истории своей страны.



"У нас в Норвегии было несколько отличных нападающих, но за всю историю футбола в стране у нас никогда не было никого, кто был бы так близок к вершине мира, как Эрлинг", — говорит Фьортофт. "В своих лучших проявлениях — в первую очередь в Лиге Чемпионов — он показал, что может конкурировать с лучшими игроками своего поколения, поэтому, думаю, что он уже превзошел лучших футболистов, которые у нас были когда-либо".



Сейчас Эрлингу всего 21 год, но он уже звезда первой величины, и как бы он не старался оставаться простым парнем, в современном мире это сделать сложно. "Когда он со своими друзьями, он один из группы", — говорит Бернтсен. "Но ему все труднее, потому что у нас никогда не было такой знаменитой большой звезды футбола. Ему всего 21 год, но нормальная жизнь — это то, чем он уже не может заниматься".



"У нас был Сульшер в 90-х, но он был крупным игроком до появления социальных сетей. Сейчас давление на Эрлинга огромно. Поскольку он из этого города, для него много значило дебютировать в первой команде, и он все еще болеет за "Брюне". Когда у него есть несколько выходных, он общается с друзьями детства, заходит на стадион. В Брюне у него всегда будет место для покоя, где он будет просто Эрлингом, но — не в остальном мире".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru