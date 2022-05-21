Артета продолжает верить, что "Арсенал" может попасть в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что попадание его команды в Лигу Чемпионов "очень даже возможно".

Проиграв 3:0 "Тоттенхэму", а затем и "Ньюкаслу" (2:0), "Арсенал" оказался отброшен на пятое место в Премьер-Лиге и перед заключительным туром находится в двух очках позади замыкающих топ-4 "шпор".



В заключительном туре "Тоттенхэм" играет на выезде с последним "Норвичем", однако Артета верит, что здесь возможна сенсация.



"Матч Эвертона" (против "Кристал Пэлас") укрепляет мою веру насчет того, что против "Норвича" случиться может всякое. Это возможно только в этой лиге, и это делает эту лигу такой особенной. Во многих других странах, когда тебе уже не за что сражаться, ты не увидишь такой игры, как показал "Пэлас". Это позволяет нам надеяться на то, что кое-что может случиться".



Это очень даже возможно. За последние годы было несколько примеров того, как в конце сезона случались различные неожиданности. Чем дольше в игре будет сохраняться интрига, тем сильнее будет моя надежда".



"Мы вернулись в Европу, хотя пока и не знаем, в какой турнир. Надеюсь, это будет Лига Чемпионов — мы сделаем то, что должны сделать сами, и будем болеть за "Норвич", — цитирует Артету Sky Sports.