"Тоттенхэм" помышляет о приглашении Перишича

"Тоттенхэм" изучает возможность приглашения вингера "Интера" Ивана Перишича на правах свободного агента.

И хотя "Интер" не оставляет попыток склонить Перишича к новой сделке, вероятность ухода 33-летнего хорвата из клуба все выше.



Претендентом номер один на Ивана считается "Ювентус", однако ESPN стало известно, что "Тоттенхэм" тоже имеет виды на ветерана.



Козырем "шпор" в борьбе за Перишича является их наставник Антонио Конте, вместе с которым Иван в прошлом сезоне завоевал титул Серии А — первый для "Интера" титул с 2010 года.



Конте убежден, что Перишич мог бы быть ему полезен в качестве вингбека, однако от своего нынешнего клуба Иван требовал трехлетний контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю — "Тоттенхэм" едва ли сможет предложить хорвату такое длинное соглашение.