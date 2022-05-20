"Лидс" и "Бернли" готовы судиться с Премьер-Лигой и "Эвертоном"
"Лидс" и "Бернли" пригрозили тем, что будут судиться с "Эвертоном" и Премьер-Лигой из-за финансов мерсисайдского клуба.
Благодаря волевой победе 3:2 над "Кристал Пэлас" накануне "Эвертон" продлил прописку в Премьер-Лиге, а значит "Лидс" и "Бернли" в заочной борьбе в заключительном туре определят третью вылетающую в Чемпионшип команду.
По информации BBC, "Лидс" и "Бернли" еще на прошлой неделе направили руководству Премьер-Лиги совместное письмо касательно соблюдения "ирисками" правил финансового фейр-плей.
За три последних года "Эвертон" показал убыток в 372 миллиона фунтов, включая 120.9 млн. фунтов в сезоне 2020/21. При этом правила Премьер-Лиги ограничивают максимальный убыток 105 млн. фунтов за трехлетний период.
Премьер-Лига вошла в положение "Эвертона", который сослался на то, что только из-за коронавируса потерял 170 млн. фунтов за два последних сезона.
Вместо того, чтобы наказывать "Эвертон" снятием очков, Премьер-Лига решила работать совместно "ирисками" по финансовому оздоровлению клуба, что выглядит разумным шагом — но только не для "Лидса" и "Бернли", которым грозит вылет и которые готовы предъявить претензии на 200 млн. фунтов.
20.05.2022 22:00
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Юридически ниче не светит лидсу и пернли в этом деле. Пусть решают на поле кто додик и возвращается в чемпионшип
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Пусть Лидс остается Бернли вылетают, не заслуживают. Как я и задумывал, эти три команды вылетят
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Синей херне необходимо искупление своих грехов и очищение чемпионшипом.
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Соснут хуйца у Эвертонси!
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