"Лидс" и "Бернли" готовы судиться с Премьер-Лигой и "Эвертоном"

"Лидс" и "Бернли" пригрозили тем, что будут судиться с "Эвертоном" и Премьер-Лигой из-за финансов мерсисайдского клуба.

Благодаря волевой победе 3:2 над "Кристал Пэлас" накануне "Эвертон" продлил прописку в Премьер-Лиге, а значит "Лидс" и "Бернли" в заочной борьбе в заключительном туре определят третью вылетающую в Чемпионшип команду.



По информации BBC, "Лидс" и "Бернли" еще на прошлой неделе направили руководству Премьер-Лиги совместное письмо касательно соблюдения "ирисками" правил финансового фейр-плей.



За три последних года "Эвертон" показал убыток в 372 миллиона фунтов, включая 120.9 млн. фунтов в сезоне 2020/21. При этом правила Премьер-Лиги ограничивают максимальный убыток 105 млн. фунтов за трехлетний период.



Премьер-Лига вошла в положение "Эвертона", который сослался на то, что только из-за коронавируса потерял 170 млн. фунтов за два последних сезона.



Вместо того, чтобы наказывать "Эвертон" снятием очков, Премьер-Лига решила работать совместно "ирисками" по финансовому оздоровлению клуба, что выглядит разумным шагом — но только не для "Лидса" и "Бернли", которым грозит вылет и которые готовы предъявить претензии на 200 млн. фунтов.