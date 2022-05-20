"Лидс" и "Бернли" готовы судиться с Премьер-Лигой и "Эвертоном"

Лидс и Бернли "Лидс" и "Бернли" пригрозили тем, что будут судиться с "Эвертоном" и Премьер-Лигой из-за финансов мерсисайдского клуба.

Благодаря волевой победе 3:2 над "Кристал Пэлас" накануне "Эвертон" продлил прописку в Премьер-Лиге, а значит "Лидс" и "Бернли" в заочной борьбе в заключительном туре определят третью вылетающую в Чемпионшип команду.

По информации BBC, "Лидс" и "Бернли" еще на прошлой неделе направили руководству Премьер-Лиги совместное письмо касательно соблюдения "ирисками" правил финансового фейр-плей.

За три последних года "Эвертон" показал убыток в 372 миллиона фунтов, включая 120.9 млн. фунтов в сезоне 2020/21. При этом правила Премьер-Лиги ограничивают максимальный убыток 105 млн. фунтов за трехлетний период.

Премьер-Лига вошла в положение "Эвертона", который сослался на то, что только из-за коронавируса потерял 170 млн. фунтов за два последних сезона.

Вместо того, чтобы наказывать "Эвертон" снятием очков, Премьер-Лига решила работать совместно "ирисками" по финансовому оздоровлению клуба, что выглядит разумным шагом — но только не для "Лидса" и "Бернли", которым грозит вылет и которые готовы предъявить претензии на 200 млн. фунтов.


Метки Бернли, Лидс, Премьер-Лига, ФФП, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. seitrio 20.05.2022 23:31 # seitrio
    Юридически ниче не светит лидсу и пернли в этом деле. Пусть решают на поле кто додик и возвращается в чемпионшип

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  2. ch3l5ea 20.05.2022 23:30 # ch3l5ea
    Пусть Лидс остается Бернли вылетают, не заслуживают. Как я и задумывал, эти три команды вылетят

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  3. gerrard08 20.05.2022 22:19 # gerrard08
    Синей херне необходимо искупление своих грехов и очищение чемпионшипом.

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  4. skydreams 20.05.2022 22:03 # skydreams
    Соснут хуйца у Эвертонси!

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