Гвардиола призвал игроков "Сити" забыть о том, что стоит на кону в матче с "Виллой"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчечетер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду забыть о том, что стоит на кону в матче против "Астон Виллы".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Сити" лидирует в таблице, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

Победа в воскресенье над "Виллой" гарантирует "горожанам" титул, тогда как ничья или поражение рискуют оставить их с пустыми руками. Однако Гвардиола хочет, чтобы его команда думала только о том, как выиграть этот матч.

"Я сказал игрокам, что это всего лишь футбольный матч. Не думайте о том, как радостно или грустно нам будет, а просто сосредоточьтесь на том, что нам нужно, чтобы победить "Астон Виллу". Одним титулом больше, одним титулом меньше — это важно, но это будет всего лишь футбольный матч".

"Сосредоточьтесь на мыслях о том, сыграют они с Уоткинсом и Ингсом или только Уоткинсом? Будет Дуглас Луис как опорник одним из трех или четырех полузащитников? Будет Джон Макгинн смещаться на фланг или в центр? Сыграют ли Коутиньо и Буэндиа вместе? Вот что нам нужно, чтобы выиграть матч".

"У меня есть ощущение, что мы сделаем свое дело невероятным образом. Мы не так часто оказывались в этом положении в своей истории, но разве нам нужно суетиться или нервничать? Ни в коем случае. Просто постарайтесь жить моментом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 518

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  1. mancityman 20.05.2022 21:59 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. true-manc 20.05.2022 21:52 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. akadam 20.05.2022 21:42 # akadam
    Коутиньо по старой памяти закатит запредельный нежданчик.

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  4. chelsea88 20.05.2022 21:22 # chelsea88
    Чувствую разъе6ут шитюки Виллу.

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  5. mansoor 20.05.2022 21:19 # mansoor
    Если Гвардиола призвал всех успокоится значит уже конец.
    КАЛОЛИ!!!

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  6. mansoor 20.05.2022 21:17 # mansoor
    Зажмурилась жопка у слабонервных Ситименов

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