Гвардиола призвал игроков "Сити" забыть о том, что стоит на кону в матче с "Виллой"

Рулевой "Манчечетер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду забыть о том, что стоит на кону в матче против "Астон Виллы".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Сити" лидирует в таблице, опережая "Ливерпуль" на одно очко.



Победа в воскресенье над "Виллой" гарантирует "горожанам" титул, тогда как ничья или поражение рискуют оставить их с пустыми руками. Однако Гвардиола хочет, чтобы его команда думала только о том, как выиграть этот матч.



"Я сказал игрокам, что это всего лишь футбольный матч. Не думайте о том, как радостно или грустно нам будет, а просто сосредоточьтесь на том, что нам нужно, чтобы победить "Астон Виллу". Одним титулом больше, одним титулом меньше — это важно, но это будет всего лишь футбольный матч".



"Сосредоточьтесь на мыслях о том, сыграют они с Уоткинсом и Ингсом или только Уоткинсом? Будет Дуглас Луис как опорник одним из трех или четырех полузащитников? Будет Джон Макгинн смещаться на фланг или в центр? Сыграют ли Коутиньо и Буэндиа вместе? Вот что нам нужно, чтобы выиграть матч".



"У меня есть ощущение, что мы сделаем свое дело невероятным образом. Мы не так часто оказывались в этом положении в своей истории, но разве нам нужно суетиться или нервничать? Ни в коем случае. Просто постарайтесь жить моментом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.