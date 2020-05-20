Рангник подтвердил, что уже пообщался с Тен Хагом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что уже пообщался с новым главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
Тен Хаг, как ожидается, в воскресенье посетит "Селхерст Парк", где матчем против "Кристал Пэлас" подопечные Рангника завершат этот неудачный сезон.
А в понедельник Эрик примет на себя управление командой, и Рангнику не терпится увидеться со своим сменщиком после общения в мессенджере.
"Мы находимся в контакте и общаемся через WhatsApp. Надеюсь, у нас будет возможность поговорить лично — уже на выходных или в понедельник, не позже. Я предвкушаю личное знакомство с ним", — цитирует Рангника Sky Sports.
20.05.2022 20:00
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