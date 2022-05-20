Конте успокоил слухи насчет массового отправления в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте успокоил слухи насчет массового пищевого отправления в стане своей команды.

Сегодня днем экс-нападающий "Тоттенхэма" Гари Линекер сообщил в твиттере, что до него дошли слухи о массовом отравлении в стане команды Конте.



Это до боли напоминает так называемый "лазанья-гейт" 2006 года, когда из-за проблем с животом "Тоттенхэм" в последний момент уступил путевку в Лигу Чемпионов соседям из "Арсенала".



Однако на своей пресс-конференции в пятницу Конте заверил, что ротавирусная инфекция взята под контроль и не помешает подготовки к воскресному матчу против "Норвича".



"Если вы вспомните последний матч, еще тогда у нас были три-четыре случая проблем с животом".



"Признаюсь честно, на этой неделе была еще пара случаев, но мы преодолели это. В один из дней неважно себя чувствовали и члены персонала. Я не знаю, почему это случилось на прошлой неделе и на этой неделе".



"В данный момент этот вирус — последняя из наших проблем. Мы близки к большому достижению, на котором мы полностью сосредоточены. В строю те же игроки, что и в прошлом матче", — цитирует Конте Sky Sports.