Защитник Антонио Рюдигер объяснил свой уход из "Челси" сложным процессом переговоров о новой сделке.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уже подтвердил уход Рюдигера по окончании сезона. Ожидается, что Антонио продолжит карьеру в "Реале".



"Челси" пытался удержать Рюдигера, предлагая тому новую сделку с зарплатой свыше 200,000 фунтов в неделю, однако было уже слишком поздно. Антонио чувствует, что "синие" сделали недостаточно.



"К сожалению, переговоры насчет моего контракта начали усложняться еще прошлой осенью. Вроде бы обычное дело, но когда ты не слышишь никаких новостей от клуба с августа по январь, ситуация усложняется".



"После первого предложения был долгий период, когда просто ничего не происходило. Мы же не роботы, понимаете? Ты не можешь ждать месяцами, когда твое будущее в такой неопределенности. Конечно, никто не предвидел санкций, но в конце концов проявили интерес другие большие клубы, и я должен был принять решение. На этом я и закончу, потому что в остальном я не могу сказать ни одного плохого слова о клубе".



"Челси" всегда будет в моем сердце. Лондон всегда будет моим домом. Я приехал сюда один, а теперь у меня жена и двое красивых детей. Также у меня появился новый брат на всю жизнь в лице Ковы (Матео Ковачича). Я выиграл Кубок Англии, медали Лиги Европы и Лиги Чемпионов. И, конечно, сотни воспоминаний останутся со мной навсегда", — цитирует Рюдигера ESPN.