Клопп подтвердил уход "легенды" Ориги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил уход из клуба нападающего Дивока Ориги.
Накануне стало известно, что Ориги согласовал условия контракта с "Миланом", куда перейдет свободным агентом по окончании сезона.
Сезон закончится для "Ливерпуля" только 28 мая финалом Лиги Чемпионов, однако в воскресенье "красные" проведут свой заключительный домашний матч, и для Дивока это будет прощанием с "Энфилдом".
"Я ожидаю, что Дива проводят по-особенному. На мой взгляд, он всегда будет легендой "Ливерпуля", и работать с ним одно удовольствие".
"Он один из самых важных игроков, что у меня когда-либо были. Куда бы он ни отправился, он будет успешен, 100 процентов".
"Это будет тяжелый момент, когда он уйдет. Он легенда "Ливерпуля", несомненно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
20.05.2022 16:00
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