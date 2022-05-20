Клопп подтвердил уход "легенды" Ориги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил уход из клуба нападающего Дивока Ориги.

Накануне стало известно, что Ориги согласовал условия контракта с "Миланом", куда перейдет свободным агентом по окончании сезона.



Сезон закончится для "Ливерпуля" только 28 мая финалом Лиги Чемпионов, однако в воскресенье "красные" проведут свой заключительный домашний матч, и для Дивока это будет прощанием с "Энфилдом".



"Я ожидаю, что Дива проводят по-особенному. На мой взгляд, он всегда будет легендой "Ливерпуля", и работать с ним одно удовольствие".



"Он один из самых важных игроков, что у меня когда-либо были. Куда бы он ни отправился, он будет успешен, 100 процентов".



"Это будет тяжелый момент, когда он уйдет. Он легенда "Ливерпуля", несомненно", — цитирует Клоппа Sky Sports.