Макманаман советует Де Йонгу отвергнуть "Юнайтед"

Бывший игрок сборной Англии Стив Макманаман посоветовал полузащитнику Френки Де Йонгу отвергнуть "Манчестер Юнайтед" и остаться в "Барселоне".

Де Йонг называется ключевой трансферной целью нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым Френки довелось поработать в "Аяксе".



Однако Макманаман считает, что этот трансфер едва ли осуществим в финансовом плане, вдобавок "Барселона" выглядит интереснее в спортивном отношении.



"Играть в расцвете своих сил за "Барселону" и за "Манчестер Юнайтед" — это две совершенно разные вещи, когда одна команда выступает в Лиге Чемпионов, а другая — нет".



"Он и так перешел в "Барселону" за огромные деньги, и "Манчестер Юнайтед" пришлось бы платить ему ему еще больше, чтобы заполучить его. Думаю, это было бы очень сложно".



"Ты скорее останешься в выступающей в Лиге Чемпионов "Барселоне" при Хави, который пытается изменить ситуацию. На мой взгляд, потенциальный приход игроков вроде Кристенсена и Левандовски выглядит очень интересным", — цитирует Макманамана Manchester Evening News.