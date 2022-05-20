Игроки Премьер-Лиги, возможно, перестанут преклонять колено

Преклонение колена После окончания этого сезона Премьер-Лига обсудит отмену ритуала по преклонению игроками колена перед матчами.

Соответствующая традиция, напомним, появилась в 2020 году, после возобновления остановленного коронавирусом сезона Премьер-Лиги. Преклонение колена фактически заменило рукопожатия.

Преклоняя колено перед стартовым свистком, игроки демонстрируют свою солидарность антирасистскому движению, хотя немало людей считает этот ритуал излишне политизированным и лишенным практического смысла.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Премьер-Лига пока не определилась со своей позицией насчет преклонения колена в следующем сезоне.

Боссы Премьер-Лиги собираются провести консультации с капитанами команд, главными тренерами и Ассоциацией профессиональных футболистов, после чего будет принято решение.

Добавим, Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Маркос Алонсо из "Челси" входят в число игроков, которые отказываются преклонять колено, считая эту традицию бесполезной.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 14:00

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  1. irbis85 20.05.2022 14:49 # irbis85
    теперь раком будут становиться в поддержку лгбт

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  2. yamateh 20.05.2022 14:21 # yamateh
    Алонсо топарь!

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  3. akadam 20.05.2022 14:11 # akadam
    Лицемерный ритуал за угнетения прежних поколений из прошлого для избранной группы людей. Так можно кому угодно, кого ущемляли, преклонять колени. Например, русским крепостным или американским индейцам. Он и сейчас есть, и силовики их по-прежнему время от времени убивают.

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  4. electric 20.05.2022 14:05 # electric
    Да, хорошая новость была бы.

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