Игроки Премьер-Лиги, возможно, перестанут преклонять колено

После окончания этого сезона Премьер-Лига обсудит отмену ритуала по преклонению игроками колена перед матчами.

Соответствующая традиция, напомним, появилась в 2020 году, после возобновления остановленного коронавирусом сезона Премьер-Лиги. Преклонение колена фактически заменило рукопожатия.



Преклоняя колено перед стартовым свистком, игроки демонстрируют свою солидарность антирасистскому движению, хотя немало людей считает этот ритуал излишне политизированным и лишенным практического смысла.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Премьер-Лига пока не определилась со своей позицией насчет преклонения колена в следующем сезоне.



Боссы Премьер-Лиги собираются провести консультации с капитанами команд, главными тренерами и Ассоциацией профессиональных футболистов, после чего будет принято решение.



Добавим, Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Маркос Алонсо из "Челси" входят в число игроков, которые отказываются преклонять колено, считая эту традицию бесполезной.