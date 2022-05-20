"Ньюкасл" обсудит новый контракт с Хау

"Ньюкасл" обсудит новый контракт со своим главным тренером Эдди Хау после окончания этого сезона.

Хау возглавил "Ньюкасл" только в ноябре, придя на место уволенного Стива Брюса. На тот момент "сороки" занимали предпоследнее место в Премьер-Лиге.



"Ньюкасл" комфортно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге и все еще может финишировать в верхней половине таблицы. Хау также удалось сплотить раздевалку и заставить фанатов снова получать удовольствие от любимой команды.



Действующий контракт Хау с зарплатой в 4 миллиона фунтов в год истекает только в 2024, однако Daily Mail стало известно, что саудовские владельцы клуба хотят наградить Эдди улучшенной сделкой.



Готовясь заключить новый контракт, 44-летний Хау также собирается перевезти в Ньюкасл с южного побережья свою жену и трех детей — Эдди планирует обосноваться на "Сент-Джеймс Парк" надолго.