"Ньюкасл" обсудит новый контракт с Хау

Эдди Хау "Ньюкасл" обсудит новый контракт со своим главным тренером Эдди Хау после окончания этого сезона.

Хау возглавил "Ньюкасл" только в ноябре, придя на место уволенного Стива Брюса. На тот момент "сороки" занимали предпоследнее место в Премьер-Лиге.

"Ньюкасл" комфортно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге и все еще может финишировать в верхней половине таблицы. Хау также удалось сплотить раздевалку и заставить фанатов снова получать удовольствие от любимой команды.

Действующий контракт Хау с зарплатой в 4 миллиона фунтов в год истекает только в 2024, однако Daily Mail стало известно, что саудовские владельцы клуба хотят наградить Эдди улучшенной сделкой.

Готовясь заключить новый контракт, 44-летний Хау также собирается перевезти в Ньюкасл с южного побережья свою жену и трех детей — Эдди планирует обосноваться на "Сент-Джеймс Парк" надолго.


Метки контракты, Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 13:00

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  1. akadam 20.05.2022 13:02 # akadam
    Кого купят, интересно. Года два на стройку должны дать.

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