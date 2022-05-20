Ришарлисон — Каррагеру: "Я не уважаю тебя"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон обрушился с критикой на легенду "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

"В каждом матче "Эвертона", на котором я работаю, он падает по три-четыре раза, словно получает серьезную травму, а затем он просто поднимается! Дело не в том, что он пытается заработать пенальти или фол, а в том, что он притворяется, словно ему больно, хотя это не так", — заявил Каррагер накануне.



После волевой победы 2:3 над "Кристал Пэлас" Ришарлисон, забивший второй гол своей команды, отреагировал на обвинения Каррагера.



"Вымой свой рот, прежде чем будешь говорить обо мне и "Эвертоне". Я не уважаю тебя", — написал бразилец в твиттере, дополнив свое сообщение смайликом в виде какашки.