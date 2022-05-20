Ришарлисон — Каррагеру: "Я не уважаю тебя"

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон обрушился с критикой на легенду "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

"В каждом матче "Эвертона", на котором я работаю, он падает по три-четыре раза, словно получает серьезную травму, а затем он просто поднимается! Дело не в том, что он пытается заработать пенальти или фол, а в том, что он притворяется, словно ему больно, хотя это не так", — заявил Каррагер накануне.

После волевой победы 2:3 над "Кристал Пэлас" Ришарлисон, забивший второй гол своей команды, отреагировал на обвинения Каррагера.

"Вымой свой рот, прежде чем будешь говорить обо мне и "Эвертоне". Я не уважаю тебя", — написал бразилец в твиттере, дополнив свое сообщение смайликом в виде какашки.


Метки Каррагер, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2813

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 20.05.2022 12:59 # bangladesh
    какойто середняк с п0двала турнирной таблицы что то говорит::::: слушаем....

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  2. best-friend777 20.05.2022 12:58 # best-friend777
    Нормальные люди тут комменты оставляют?

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  3. akadam 20.05.2022 12:43 # akadam
    Критика не зло, но повод задуматься над собой. Падать меньше стать должен, несмотря на неадекватную реакцию.

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  4. iamwin1 20.05.2022 12:38 # iamwin1
    КОРОЛЬ!!!

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  5. selta 20.05.2022 12:32 # selta
    красавчик
    в Челси его

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  6. gunnerlove 20.05.2022 12:32 # gunnerlove
    Таким - дорога только в АтлетикоМ

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  7. felix-the-cat 20.05.2022 12:31 # felix-the-cat
    Зсзазаззазазазазаззааззазазаазза

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  8. largo-winch 20.05.2022 12:27 # largo-winch
    так и запомнится гавноеедом))

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  9. meshuggah 20.05.2022 12:24 # meshuggah
    ах ах ах

    все абс все ссут на подзулюпников

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  10. superperez101 20.05.2022 12:05 # superperez101
    бестрофейный куколд симулянт
    ахахаха
    вот же бомбануло у чепушилы)))

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  11. true-manc 20.05.2022 12:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  12. vagifspurs 20.05.2022 12:02 # vagifspurs
    КОРОЛЬ!!!!

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  13. slavaukraine 20.05.2022 12:01 # slavaukraine
    КОРОЛЬ!!!!

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  14. moneycity 20.05.2022 12:01 # moneycity
    КОРОЛЬ!

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  15. jirrort 20.05.2022 12:00 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!

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