Ришарлисон — Каррагеру: "Я не уважаю тебя"
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон обрушился с критикой на легенду "Ливерпуля" Джейми Каррагера.
"В каждом матче "Эвертона", на котором я работаю, он падает по три-четыре раза, словно получает серьезную травму, а затем он просто поднимается! Дело не в том, что он пытается заработать пенальти или фол, а в том, что он притворяется, словно ему больно, хотя это не так", — заявил Каррагер накануне.
После волевой победы 2:3 над "Кристал Пэлас" Ришарлисон, забивший второй гол своей команды, отреагировал на обвинения Каррагера.
"Вымой свой рот, прежде чем будешь говорить обо мне и "Эвертоне". Я не уважаю тебя", — написал бразилец в твиттере, дополнив свое сообщение смайликом в виде какашки.
20.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
какойто середняк с п0двала турнирной таблицы что то говорит::::: слушаем....
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Нормальные люди тут комменты оставляют?
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Критика не зло, но повод задуматься над собой. Падать меньше стать должен, несмотря на неадекватную реакцию.
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КОРОЛЬ!!!
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красавчик
в Челси его
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Таким - дорога только в АтлетикоМ
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Зсзазаззазазазазаззааззазазаазза
(ответить)
так и запомнится гавноеедом))
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ах ах ах
все абс все ссут на подзулюпников
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бестрофейный куколд симулянт
ахахаха
вот же бомбануло у чепушилы)))
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
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