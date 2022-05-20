Лэмпард: "Это особенный вечер в истории "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард поделился своей радостью от продления прописки в Премьер-Лиге.

Проиграв первый тайма домашнего матча против "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, во втором тайме "Эвертон" совершил камбэк и одержал победу 3:2, которая обезопасила "ирисок" от вылета.

Пускай это не трофей, которых было несчетное количество в карьере Лэмпарда как игрока, но радость от достигнутой цели зашкаливает — Фрэнк понимает, как важно его клубу было остаться в Премьер-Лиге.

"Это один из величайших моментов моей футбольной карьеры и жизни. Мне очень повезло, у меня были удивительные моменты в качестве тренера и особенно игрока "Челси". Но преодолеть это связанное с борьбой за выживание ощущение отчаяния — нечто другое".

"Я думал, что могу заплакать с финальным свистком. Я думал, что могу выпрыгнуть из своего тела. Никто не может сказать ни слова по поводу нашего празднования".

"Легко сказать: "Но вы же ничего не выиграли". Знаете, давайте вы возьмете и поработаете в этом клубе несколько месяцев. Вы увидите все сложности и поймете, что значит для наших людей остаться в этой лиге".

"Это особенный вечер в истории "Эвертона", — цитирует Лэмпарда BBC.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. flfc 20.05.2022 11:22 # flfc
    С таким составом радоваться невылету?! Капец!

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  2. liverbro 20.05.2022 11:07 # liverbro
    Да уж,время идет,а ириски радуются,что не вылетели..скатились знатно

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  3. selta 20.05.2022 11:05 # selta
    Самый умный футболист оказался ........

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