Лэмпард: "Это особенный вечер в истории "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард поделился своей радостью от продления прописки в Премьер-Лиге.

Проиграв первый тайма домашнего матча против "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, во втором тайме "Эвертон" совершил камбэк и одержал победу 3:2, которая обезопасила "ирисок" от вылета.



Пускай это не трофей, которых было несчетное количество в карьере Лэмпарда как игрока, но радость от достигнутой цели зашкаливает — Фрэнк понимает, как важно его клубу было остаться в Премьер-Лиге.



"Это один из величайших моментов моей футбольной карьеры и жизни. Мне очень повезло, у меня были удивительные моменты в качестве тренера и особенно игрока "Челси". Но преодолеть это связанное с борьбой за выживание ощущение отчаяния — нечто другое".



"Я думал, что могу заплакать с финальным свистком. Я думал, что могу выпрыгнуть из своего тела. Никто не может сказать ни слова по поводу нашего празднования".



"Легко сказать: "Но вы же ничего не выиграли". Знаете, давайте вы возьмете и поработаете в этом клубе несколько месяцев. Вы увидите все сложности и поймете, что значит для наших людей остаться в этой лиге".



"Это особенный вечер в истории "Эвертона", — цитирует Лэмпарда BBC.