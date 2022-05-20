Тен Хаг готов отпустить Ван-Биссаку и Байи

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов отпустить из клуба защитников Аарона Ван-Биссаку и Эрика Байи.

В свое время Оле Гуннар Сульшер, предшественник Тен Хага, отдал 50 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, однако вскоре после переезда в Манчестер развитие Аарона остановилось, если не сказать, что обратилось вспять.



В этом сезоне 24-летний Ван-Биссака сыграл только 26 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.



Тен Хаг решил, что такой крайний защитник ему не нужен. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" предпочитают сразу продать Ван-Биссаку, но если это окажется невозможно, то готовы обсудить уход Аарона в аренду с последующим выкупом.



А трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Юнайтед" также позволит уйти 28-летнему Байи, который только в апреле прошлого года продлил свой контракт с клубом.



Эрик отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "дьяволов" в этом сезоне и отчаянно хочет играть больше.