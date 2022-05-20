Тен Хаг готов отпустить Ван-Биссаку и Байи

Аарон Ван-Биссака и Эрик Байи Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов отпустить из клуба защитников Аарона Ван-Биссаку и Эрика Байи.

В свое время Оле Гуннар Сульшер, предшественник Тен Хага, отдал 50 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, однако вскоре после переезда в Манчестер развитие Аарона остановилось, если не сказать, что обратилось вспять.

В этом сезоне 24-летний Ван-Биссака сыграл только 26 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.

Тен Хаг решил, что такой крайний защитник ему не нужен. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" предпочитают сразу продать Ван-Биссаку, но если это окажется невозможно, то готовы обсудить уход Аарона в аренду с последующим выкупом.

А трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Юнайтед" также позволит уйти 28-летнему Байи, который только в апреле прошлого года продлил свой контракт с клубом.

Эрик отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "дьяволов" в этом сезоне и отчаянно хочет играть больше.


Метки Байи, Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 20.05.2022 09:23 # quavo
    По хорошему надо сливать Джонса, линделоха, и магира. Бисаку пробнуть в центре или развить его скил атаки

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  2. quavo 20.05.2022 09:22 # quavo
    два лучших заща Муму, наес.

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