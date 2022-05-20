Виейра пнул фаната "Эвертона"
У главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра случилась стычка с фанатом "Эвертона" после окончания матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".
Выиграв первый тайм вынесенного на вечер четверга матча Премьер-Лиги, после перерыва "Пэлас" пропустил три гола и в итоге потерпел поражение 3:2.
Этот результат гарантировал "Эвертону" продление прописки в элитном дивизионе, поэтому после финального свистка радостные фанаты "ирисок" заполонили футбольное поле.
Один из фанатов принялся задирать Виейра, однако тот оказался не робкого десятка и пинком с правой ноги отправил оппонента на землю. Затем служба безопасности сопроводила Патрика в гостевую раздевалку.
"Мне нечего сказать по этому поводу", — цитирует Виейра BBC.
20.05.2022 08:00
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Последние комментарии:
Хорош!
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Хорошее знакомство))
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Патрик лев, все правильно сделал
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Щас еще окажется, что пострадавший аутист и в первый раз на стадионе
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Все по делу сделал, красавчик Виейра!
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Был королем когда катал за арси0, стал каким то дикарем после перехода в стан 0сиси
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Молодец Патрик! Жаль, что придется извинятся перед дебилом-задирой.
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Похоронил карьеру. Ухехехехе
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Красавчик. Любой поступил бы также. Щегол какой-то прыгает, напрашивается. Ну ннна...сука,что просил, то и получи.
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норм поджопник для подзалюпника
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КОРОЛЬ!!!
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Перепутал с Лэмпсом
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Знатный поджопник, англы засудят к херам и зря... Хотя стоп виера же негр, может и не засудят
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КОРОЛЬ!!!
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