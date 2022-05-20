Виейра пнул фаната "Эвертона"

Патрик Виейра У главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра случилась стычка с фанатом "Эвертона" после окончания матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

Выиграв первый тайм вынесенного на вечер четверга матча Премьер-Лиги, после перерыва "Пэлас" пропустил три гола и в итоге потерпел поражение 3:2.

Этот результат гарантировал "Эвертону" продление прописки в элитном дивизионе, поэтому после финального свистка радостные фанаты "ирисок" заполонили футбольное поле.

Один из фанатов принялся задирать Виейра, однако тот оказался не робкого десятка и пинком с правой ноги отправил оппонента на землю. Затем служба безопасности сопроводила Патрика в гостевую раздевалку.

"Мне нечего сказать по этому поводу", — цитирует Виейра BBC.


Метки видео, Виейра, Кристал Пэлас, просшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. abse 20.05.2022 09:57 # abse
    Хорош!

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  2. makeewadim 20.05.2022 09:35 # makeewadim
    Хорошее знакомство))

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  3. fowler9 20.05.2022 09:27 # fowler9
    Патрик лев, все правильно сделал

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  4. justnick 20.05.2022 08:58 # justnick
    Щас еще окажется, что пострадавший аутист и в первый раз на стадионе

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  5. arhangel777 20.05.2022 08:49 # arhangel777
    Все по делу сделал, красавчик Виейра!

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  6. liverpo0ol 20.05.2022 08:45 # liverpo0ol
    Был королем когда катал за арси0, стал каким то дикарем после перехода в стан 0сиси

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  7. pavlix76 20.05.2022 08:43 # pavlix76
    Молодец Патрик! Жаль, что придется извинятся перед дебилом-задирой.

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  8. electric 20.05.2022 08:40 # electric
    Похоронил карьеру. Ухехехехе

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  9. chelsea-soul 20.05.2022 08:25 # chelsea-soul
    Красавчик. Любой поступил бы также. Щегол какой-то прыгает, напрашивается. Ну ннна...сука,что просил, то и получи.

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  10. meshuggah 20.05.2022 08:15 # meshuggah
    норм поджопник для подзалюпника

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  11. mancityman 20.05.2022 08:14 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  12. shakur 20.05.2022 08:11 # shakur
    Перепутал с Лэмпсом

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  13. sayk2 20.05.2022 08:10 # sayk2
    Знатный поджопник, англы засудят к херам и зря... Хотя стоп виера же негр, может и не засудят

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  14. true-manc 20.05.2022 08:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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