Виейра пнул фаната "Эвертона"

У главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра случилась стычка с фанатом "Эвертона" после окончания матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

Выиграв первый тайм вынесенного на вечер четверга матча Премьер-Лиги, после перерыва "Пэлас" пропустил три гола и в итоге потерпел поражение 3:2.



Этот результат гарантировал "Эвертону" продление прописки в элитном дивизионе, поэтому после финального свистка радостные фанаты "ирисок" заполонили футбольное поле.



Один из фанатов принялся задирать Виейра, однако тот оказался не робкого десятка и пинком с правой ноги отправил оппонента на землю. Затем служба безопасности сопроводила Патрика в гостевую раздевалку.



"Мне нечего сказать по этому поводу", — цитирует Виейра BBC.



