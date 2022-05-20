Переход Жезуса в "Арсенал" оказался под большим вопросом
"Арсенал" засомневался насчет приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуа.
Жезус считается одной из ключевых целей "Арсенала" на летнее трансферное окно. Ранее в мае агент Габриэля уже подтвердил, что ведет переговоры с "канонирами".
Однако ESPN стало известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, несмотря на то, что совсем недавно заручился услугами Эрлинга Холанда.
Гвардиола высоко ценит Габриэля. В том числе и поэтому "горожане" назвали "Арсеналу" цену за 25-летнего бразильца в 55 миллионов фунтов.
Этот ценник резко остудил пыл "Арсенала", которому было бы затруднительно выложить такого рода сумму за одного игрока, особенно в свете вероятного непопадания в Лигу Чемпионов. Кроме того, "канониры" не забывают, что у Жезуса остается только один год по контракту.
Со своим следующим шагом в отношении Жезуса "Арсенал" определится уже после окончания сезона, однако у "канониров" есть и другие варианты по усилению позиции нападающего. Точно так же у Габриэля есть другие варианты продолжения карьеры.
20.05.2022 07:00
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Проспал весь сезон, заиграл в самой концовке.
У Сити есть выбирать, с кем из игроков атаки расстаться. У троих идёт заключительный год по контракту - Марез, Стерлинг, Жезус. Учитывая приход Холланда с одним из игроков можно расстаться. Судя по отношению больше всего Гвардиола не жалует Стерлинга, хотя этот парень выдавал феноменальную статистику за лучший сезон. Жезус же так и не стал основным нападающим клуба и не отличается выдающимися результатами в клубе.
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Админ - латентый хуесос. Или реальный.
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Гнабри+Исаак
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Что за фото?
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Он в Сити никогда больше 10 голов не забивал. Не нужен
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