Переход Жезуса в "Арсенал" оказался под большим вопросом

"Арсенал" засомневался насчет приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуа.

Жезус считается одной из ключевых целей "Арсенала" на летнее трансферное окно. Ранее в мае агент Габриэля уже подтвердил, что ведет переговоры с "канонирами".



Однако ESPN стало известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, несмотря на то, что совсем недавно заручился услугами Эрлинга Холанда.



Гвардиола высоко ценит Габриэля. В том числе и поэтому "горожане" назвали "Арсеналу" цену за 25-летнего бразильца в 55 миллионов фунтов.



Этот ценник резко остудил пыл "Арсенала", которому было бы затруднительно выложить такого рода сумму за одного игрока, особенно в свете вероятного непопадания в Лигу Чемпионов. Кроме того, "канониры" не забывают, что у Жезуса остается только один год по контракту.



Со своим следующим шагом в отношении Жезуса "Арсенал" определится уже после окончания сезона, однако у "канониров" есть и другие варианты по усилению позиции нападающего. Точно так же у Габриэля есть другие варианты продолжения карьеры.