Переход Жезуса в "Арсенал" оказался под большим вопросом

Габриэль Жезус "Арсенал" засомневался насчет приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуа.

Жезус считается одной из ключевых целей "Арсенала" на летнее трансферное окно. Ранее в мае агент Габриэля уже подтвердил, что ведет переговоры с "канонирами".

Однако ESPN стало известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, несмотря на то, что совсем недавно заручился услугами Эрлинга Холанда.

Гвардиола высоко ценит Габриэля. В том числе и поэтому "горожане" назвали "Арсеналу" цену за 25-летнего бразильца в 55 миллионов фунтов.

Этот ценник резко остудил пыл "Арсенала", которому было бы затруднительно выложить такого рода сумму за одного игрока, особенно в свете вероятного непопадания в Лигу Чемпионов. Кроме того, "канониры" не забывают, что у Жезуса остается только один год по контракту.

Со своим следующим шагом в отношении Жезуса "Арсенал" определится уже после окончания сезона, однако у "канониров" есть и другие варианты по усилению позиции нападающего. Точно так же у Габриэля есть другие варианты продолжения карьеры.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 20.05.2022 07:48 # liverpool888
    Проспал весь сезон, заиграл в самой концовке.
    У Сити есть выбирать, с кем из игроков атаки расстаться. У троих идёт заключительный год по контракту - Марез, Стерлинг, Жезус. Учитывая приход Холланда с одним из игроков можно расстаться. Судя по отношению больше всего Гвардиола не жалует Стерлинга, хотя этот парень выдавал феноменальную статистику за лучший сезон. Жезус же так и не стал основным нападающим клуба и не отличается выдающимися результатами в клубе.

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  2. akadam 20.05.2022 07:36 # akadam
    Админ - латентый хуесос. Или реальный.

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  3. arsenverim 20.05.2022 07:31 # arsenverim
    Гнабри+Исаак

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  4. girasimus 20.05.2022 07:23 # girasimus
    Что за фото?

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  5. lites 20.05.2022 07:06 # lites
    Он в Сити никогда больше 10 голов не забивал. Не нужен

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