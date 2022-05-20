Тухель: "Канте — наш Ван Дейк"

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал "чудом", что его команда завершает сезон на третьем месте в Премьер-Лиги, учитывая проблемы со здоровьем полузащитника Нголо Канте.

Пропустив четыре предыдущих матча, в четверг Канте вернулся в стартовый состав "Челси", чтобы помочь "синим" добыть ничью 1:1 и застолбить за собой третье место в Премьер-Лиге.

По мнению Тухеля, третье место — это очень достойный результат, если учитывать, сколько в этом сезоне отсутствовал 31-летний француз из-за различных травм.

"Думаю, он наш самый, самый, самый ключевой игрок. Однако самый, самый, самый ключевой игрок должен быть на поле, а он провел только 40 процентов матчей, поэтому наше третье место — это, возможно, чудо".

"Он наш Мо Салах, он наш Ван Дейк, он наш Де Брюйне, он наш Неймар, он наш Килиан Мбаппе".

"Вот такой он игрок. Парень, который делает разницу. И когда он находится на поле только 40 процентов времени, это становится огромной проблемой".

"Учитывая такой процент, стабильность наших результатов может показаться чудом. Наши результаты предстают в другом свете, потому что я вспоминаю, как тяжело было "Ливерпулю" в прошлом сезоне без Ван Дейка".

"Вы видите разницу. Нголо — наш ключевой игрок, и ему нужно быть на поле", — приводит слова Тухеля Sky Sports.


Метки Канте, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 06:00

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  1. yamateh 20.05.2022 07:57 # yamateh
    "Он наш Мо Салах, он наш Ван Дейк, он наш Де Брюйне, он наш Неймар, он наш Килиан Мбаппе".

    Источник: http://fapl.ru/posts/93271/?c=1

    Господин администратор, почему решили написать в заголовке именно Ван Дейка?

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  2. liverpool888 20.05.2022 07:50 # liverpool888
    Очень жаль, что скромного и доброго Нголо Канте замучили травмы. Здоровья маленькому монстру центра поля.

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  3. tratatata 20.05.2022 06:45 # tratatata
    Так часто вспоминает Ливерпуль - понятно, что теперь травма на всю жизнь.

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  4. qess 20.05.2022 06:17 # qess
    Канте на голову выше распиаренного голандского трансвестита

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  5. wearechelsea 20.05.2022 06:05 # wearechelsea
    ИМПЕРАТОР

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