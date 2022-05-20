Тухель: "Канте — наш Ван Дейк"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал "чудом", что его команда завершает сезон на третьем месте в Премьер-Лиги, учитывая проблемы со здоровьем полузащитника Нголо Канте.

Пропустив четыре предыдущих матча, в четверг Канте вернулся в стартовый состав "Челси", чтобы помочь "синим" добыть ничью 1:1 и застолбить за собой третье место в Премьер-Лиге.



По мнению Тухеля, третье место — это очень достойный результат, если учитывать, сколько в этом сезоне отсутствовал 31-летний француз из-за различных травм.



"Думаю, он наш самый, самый, самый ключевой игрок. Однако самый, самый, самый ключевой игрок должен быть на поле, а он провел только 40 процентов матчей, поэтому наше третье место — это, возможно, чудо".



"Он наш Мо Салах, он наш Ван Дейк, он наш Де Брюйне, он наш Неймар, он наш Килиан Мбаппе".



"Вот такой он игрок. Парень, который делает разницу. И когда он находится на поле только 40 процентов времени, это становится огромной проблемой".



"Учитывая такой процент, стабильность наших результатов может показаться чудом. Наши результаты предстают в другом свете, потому что я вспоминаю, как тяжело было "Ливерпулю" в прошлом сезоне без Ван Дейка".



"Вы видите разницу. Нголо — наш ключевой игрок, и ему нужно быть на поле", — приводит слова Тухеля Sky Sports.