"Эвертон" избежал вылета из Премьер-Лиги

"Эвертон" решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге благодаря волевой победе 3:2 над "Кристал Пэлас".

К 36-й минуте перенесенного матча Премьер-Лиги "ириски" уступали "орлам" со счетом 0:2, однако Фрэнку Лэмпарду и трибунам "Гудисон Парк" удалось вдохновить свою команду на камбэк.



Отыграв один гол усилиями Майкла Кина в начале второго тайма, "Эвертон" воодушевился и с помощью забитых Ришарлисоном и Домиником Калверт-Левином голов в концовке вырвал победу 3:2.



Таким образом, "ириски", последний раз покидавшие высший дивизион еще в 1951 году, обезопасили себя от вылета. Третий неудачник этого сезона, помимо "Уотфорд" и "Норвича", определится в заочном противостоянии "Лидса" и "Бернли" в заключительном туре.



"Эвертон" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



