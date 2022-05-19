"Челси" застолбил за собой третье место, сыграв с "Лестером" только вничью

Маркос Алонсо "Челси" застолбил за собой третье место в Премьер-Лиге, хотя и был вынужден довольствоваться только одним набранным очком в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.

Относительно проигранного "Ливерпулю" финала Кубка Англии в стартовый состав "синих" вернулись Нголо Канте и Хаким Зийеш.

На ворота "лис" вернулся пропустивший разгром "Уотфорда" Каспер Шмейхель. Также влились в состав Даниэль Амарти, Люк Томас и Келечи Ихеаначо.

Спустя четыре минуты после начала матча Зийеш неплохо пробил с дистанции — рядом со штангой. Прошло две минуты, и "Лестер" результативно ответил. Завладев отскочившим от Антонио Рюдигером мячом на подступах к штрафной, Джеймс Мэддисон оторвался от Тиаго Силвы и нанес крученый удар в ближний угол ворот — 0:1.

Хозяева пошли большими силами вперед и едва не отыгрались уже на 10-й минуте. Трево Чалоба наносил удар с дистанции, однако Шмейхель вытащил мяч из верхнего угла ворот.

На 16-й минуте хорошая возможность возникла у Ромелу Лукаку, но тот замешкался и не успел нанести удар с убойной позиции.

"Челси" доминировал по владению мячом и оказывал давление, однако "Лестер" ушел в глубокую оборону, затруднив создание опасных моментов соперником.

Время шло, "лисы" выдерживали натиск, однако на 34-й минуте счет внезапно стал равным. Рис Джеймс из глубины поля выполнил заброс к дальнему краю вратарской, откуда удар по летящему мячу нанес подключившийся Маркос Алонсо — 1:1.

В остатке тайма хозяева чуть перевели дух, а с началом второго вновь взяли соперника в тиски.

Создав несколько полумоментов, на 62-й минуте "Челси" получил роскошную возможность выйти вперед. Лукаку как на блюдечке выложил мяч для Кристиана Пулишича, но тот непостижимым образом с линии вратарской даже не попал в створ.

Оборона "Лестера" трещала, но не ломалась. А ближе к концу матча у "синих" стали заканчиваться силы, игра успокоилась.

"Лестер" почти ничего не показал впереди, забив гол своим единственным ударом в створ, поэтому "Челси" должен быть расстроен результатом этого матча. Однако в воскресенье "синие" еще раз выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" и постараются исправиться перед своими болельщиками.

"Челси" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 23:55

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 20.05.2022 00:17 # zheka000000
    Чо творит Лэмпи!

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  2. chebrec 20.05.2022 00:16 # chebrec
    Браво! Браво! Браво!
    Сегодня день аристократов!!!

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  3. jirrort 20.05.2022 00:15 # jirrort
    20.05.2022 00:00 #
    v-0987654321

    ФК ЧЕЛСИ – гордость Лондоны! Молодцы синий братишки,гордится.Но пулисик животный продать летом.




    Источник: http://fapl.ru/posts/93269/?c=1#c7568755

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  4. true-manc 20.05.2022 00:11 # true-manc
    Лэмпард КОРОЛЬ!!!

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  5. v-0987654321 20.05.2022 00:11 # v-0987654321
    28 май

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  6. jirrort 20.05.2022 00:06 # jirrort
    Ни один другой тренер мира не смог бы спасти от вылета этот разваленный Эвертон.Но Фрэнки особенный, всё-таки лучший игрок в истории АПЛ.Он на одной только харизме может делать игроков лучше и вселять в них уверенность.Намечается великая тренерская карьера у топарика.

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  7. ataman 20.05.2022 00:06 # ataman
    Норм че
    Главное Фрэнк на троне сегодня

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  8. yamateh 20.05.2022 00:01 # yamateh
    Какие эмоции в Ливерпуле! Приятно видеть Лэмпарда таким.

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  9. thegodfather 20.05.2022 00:01 # thegodfather
    красивейшая ювелирно выверенная ничейка, которая гарантирует челси 3 место

    без напряга на классе

    ИМПЕРАТОРЫ

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  10. narcot 20.05.2022 00:01 # narcot
    Путинская Россия. Завод. Денег не платят. Три кредита. Здоровье в 40, как у 80-летнего. У сына уже десятый привод. Живёшь в бараке. Горячей воды нет. Плесень. На улице, как после бомбежки, хотя никто не бомбил. Домой приходишь. Жене в лоб, потому что не любишь, не хочешь и надо выместить. Она тебя тоже не любит, не хочет и ждёт, пока ты сдохнешь от водки.

    На занятую пятихатку все-таки купил бухло. На кухню. Свет, тараканы по углам. Жена в крик: "Сволочь, скотина, как мы за квартиру платить будем?!" Ты посылаешь. Стакан. Мерзкая еда. Телевизор.

    И Киселев тебе рассказывает, как в ядерном пепле может сгореть Великобритания.

    И вот на душе как-то легче становится. Ты уже великий. Ты не нищий, никому ненужный, спивающийся люмпен без перспектив и будущего. Ты - это ракета. Ракета, которую невозможно остановить, которая убьёт всех. Ты - это сама Россия!

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  11. takernotagiver 20.05.2022 00:00 # takernotagiver
    Все. Теперь Ришалисона и Кальверта Льюина за копейки не купишь(
    Да и Пикфорда неплохо было бы вместо Лено

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  12. v-0987654321 20.05.2022 00:00 # v-0987654321
    ФК Членси – гордость пдрстов!


    (с) Элтон Джон

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  13. sausage 20.05.2022 00:00 # sausage
    Так для сведения, больше Лестера в этом сезоне пропустили только 6 команд, 3 из которых в зоне вылета, а ещё две едва спаслись от неё. И Челси не смогли распотрошить этот дуршлаг) То ли ещё будет в следующем сезоне...

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  14. jirrort 19.05.2022 23:58 # jirrort
    Чтоза ночь волшебная! ИМПЕРАТОР ФРЭНКИ гарантировал казалось безнадежному Эвертону прописку в АПЛ на следующий сезон.А ИМПЕРАТОР ТУХЕЛЯН гарантировал абсолютно выжатому,кризисному ЧЕЛСИ почётное 3 место.

    КРАСИВО!!!

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