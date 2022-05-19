"Челси" застолбил за собой третье место, сыграв с "Лестером" только вничью
"Челси" застолбил за собой третье место в Премьер-Лиге, хотя и был вынужден довольствоваться только одним набранным очком в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.
Относительно проигранного "Ливерпулю" финала Кубка Англии в стартовый состав "синих" вернулись Нголо Канте и Хаким Зийеш.
На ворота "лис" вернулся пропустивший разгром "Уотфорда" Каспер Шмейхель. Также влились в состав Даниэль Амарти, Люк Томас и Келечи Ихеаначо.
Спустя четыре минуты после начала матча Зийеш неплохо пробил с дистанции — рядом со штангой. Прошло две минуты, и "Лестер" результативно ответил. Завладев отскочившим от Антонио Рюдигером мячом на подступах к штрафной, Джеймс Мэддисон оторвался от Тиаго Силвы и нанес крученый удар в ближний угол ворот — 0:1.
Хозяева пошли большими силами вперед и едва не отыгрались уже на 10-й минуте. Трево Чалоба наносил удар с дистанции, однако Шмейхель вытащил мяч из верхнего угла ворот.
На 16-й минуте хорошая возможность возникла у Ромелу Лукаку, но тот замешкался и не успел нанести удар с убойной позиции.
"Челси" доминировал по владению мячом и оказывал давление, однако "Лестер" ушел в глубокую оборону, затруднив создание опасных моментов соперником.
Время шло, "лисы" выдерживали натиск, однако на 34-й минуте счет внезапно стал равным. Рис Джеймс из глубины поля выполнил заброс к дальнему краю вратарской, откуда удар по летящему мячу нанес подключившийся Маркос Алонсо — 1:1.
В остатке тайма хозяева чуть перевели дух, а с началом второго вновь взяли соперника в тиски.
Создав несколько полумоментов, на 62-й минуте "Челси" получил роскошную возможность выйти вперед. Лукаку как на блюдечке выложил мяч для Кристиана Пулишича, но тот непостижимым образом с линии вратарской даже не попал в створ.
Оборона "Лестера" трещала, но не ломалась. А ближе к концу матча у "синих" стали заканчиваться силы, игра успокоилась.
"Лестер" почти ничего не показал впереди, забив гол своим единственным ударом в створ, поэтому "Челси" должен быть расстроен результатом этого матча. Однако в воскресенье "синие" еще раз выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" и постараются исправиться перед своими болельщиками.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
19.05.2022 23:55
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Последние комментарии:
Чо творит Лэмпи!
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Браво! Браво! Браво!
Сегодня день аристократов!!!
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20.05.2022 00:00 #
v-0987654321
ФК ЧЕЛСИ – гордость Лондоны! Молодцы синий братишки,гордится.Но пулисик животный продать летом.
Источник: http://fapl.ru/posts/93269/?c=1#c7568755
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Лэмпард КОРОЛЬ!!!
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28 май
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Ни один другой тренер мира не смог бы спасти от вылета этот разваленный Эвертон.Но Фрэнки особенный, всё-таки лучший игрок в истории АПЛ.Он на одной только харизме может делать игроков лучше и вселять в них уверенность.Намечается великая тренерская карьера у топарика.
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Норм че
Главное Фрэнк на троне сегодня
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Какие эмоции в Ливерпуле! Приятно видеть Лэмпарда таким.
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красивейшая ювелирно выверенная ничейка, которая гарантирует челси 3 место
без напряга на классе
ИМПЕРАТОРЫ
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Путинская Россия. Завод. Денег не платят. Три кредита. Здоровье в 40, как у 80-летнего. У сына уже десятый привод. Живёшь в бараке. Горячей воды нет. Плесень. На улице, как после бомбежки, хотя никто не бомбил. Домой приходишь. Жене в лоб, потому что не любишь, не хочешь и надо выместить. Она тебя тоже не любит, не хочет и ждёт, пока ты сдохнешь от водки.
На занятую пятихатку все-таки купил бухло. На кухню. Свет, тараканы по углам. Жена в крик: "Сволочь, скотина, как мы за квартиру платить будем?!" Ты посылаешь. Стакан. Мерзкая еда. Телевизор.
И Киселев тебе рассказывает, как в ядерном пепле может сгореть Великобритания.
И вот на душе как-то легче становится. Ты уже великий. Ты не нищий, никому ненужный, спивающийся люмпен без перспектив и будущего. Ты - это ракета. Ракета, которую невозможно остановить, которая убьёт всех. Ты - это сама Россия!
(ответить)
Все. Теперь Ришалисона и Кальверта Льюина за копейки не купишь(
Да и Пикфорда неплохо было бы вместо Лено
(ответить)
ФК Членси – гордость пдрстов!
(с) Элтон Джон
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Так для сведения, больше Лестера в этом сезоне пропустили только 6 команд, 3 из которых в зоне вылета, а ещё две едва спаслись от неё. И Челси не смогли распотрошить этот дуршлаг) То ли ещё будет в следующем сезоне...
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Чтоза ночь волшебная! ИМПЕРАТОР ФРЭНКИ гарантировал казалось безнадежному Эвертону прописку в АПЛ на следующий сезон.А ИМПЕРАТОР ТУХЕЛЯН гарантировал абсолютно выжатому,кризисному ЧЕЛСИ почётное 3 место.
КРАСИВО!!!
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