"Челси" застолбил за собой третье место, сыграв с "Лестером" только вничью

"Челси" застолбил за собой третье место в Премьер-Лиге, хотя и был вынужден довольствоваться только одним набранным очком в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.

Относительно проигранного "Ливерпулю" финала Кубка Англии в стартовый состав "синих" вернулись Нголо Канте и Хаким Зийеш.



На ворота "лис" вернулся пропустивший разгром "Уотфорда" Каспер Шмейхель. Также влились в состав Даниэль Амарти, Люк Томас и Келечи Ихеаначо.



Спустя четыре минуты после начала матча Зийеш неплохо пробил с дистанции — рядом со штангой. Прошло две минуты, и "Лестер" результативно ответил. Завладев отскочившим от Антонио Рюдигером мячом на подступах к штрафной, Джеймс Мэддисон оторвался от Тиаго Силвы и нанес крученый удар в ближний угол ворот — 0:1.



Хозяева пошли большими силами вперед и едва не отыгрались уже на 10-й минуте. Трево Чалоба наносил удар с дистанции, однако Шмейхель вытащил мяч из верхнего угла ворот.



На 16-й минуте хорошая возможность возникла у Ромелу Лукаку, но тот замешкался и не успел нанести удар с убойной позиции.



"Челси" доминировал по владению мячом и оказывал давление, однако "Лестер" ушел в глубокую оборону, затруднив создание опасных моментов соперником.



Время шло, "лисы" выдерживали натиск, однако на 34-й минуте счет внезапно стал равным. Рис Джеймс из глубины поля выполнил заброс к дальнему краю вратарской, откуда удар по летящему мячу нанес подключившийся Маркос Алонсо — 1:1.



В остатке тайма хозяева чуть перевели дух, а с началом второго вновь взяли соперника в тиски.



Создав несколько полумоментов, на 62-й минуте "Челси" получил роскошную возможность выйти вперед. Лукаку как на блюдечке выложил мяч для Кристиана Пулишича, но тот непостижимым образом с линии вратарской даже не попал в створ.



Оборона "Лестера" трещала, но не ломалась. А ближе к концу матча у "синих" стали заканчиваться силы, игра успокоилась.



"Лестер" почти ничего не показал впереди, забив гол своим единственным ударом в створ, поэтому "Челси" должен быть расстроен результатом этого матча. Однако в воскресенье "синие" еще раз выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" и постараются исправиться перед своими болельщиками.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче