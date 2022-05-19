Погба уже согласовал контракт с "Сити", а затем передумал

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити", прежде чем передумать насчет переезда на "Этихад".

Согласно слухам, сейчас Погба выбирает между "Ювентусом" и ПСЖ, но ранее пресса также сватала Поля в "Сити".

По информации The Times, Поль действительно был близок к тому, чтобы в конце сезона перейти в "Сити" на правах свободного агента, и даже согласовал с "горожанами" контракт.

Однако в конце концов Погба передумал, испугавшись травли со стороны фанатов "Юнайтед". 29-летний француз не захотел оказаться в шкуре Карлоса Тевеса, который в свое время сменил красную часть Манчестера на голубую.

Погба опасался, что его жизнь в городе станет "невыносимой", поэтому в итоге Поль решил найти себе более комфортный вариант для продолжения карьеры.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 19.05.2022 23:03 # true-manc
    пиарщики Поля специально сочиняют такие небылицы, чтобы поднять цену на Погбецо

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  2. jirrort 19.05.2022 23:00 # jirrort
    КОРОЛЬ???

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