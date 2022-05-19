Погба уже согласовал контракт с "Сити", а затем передумал

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити", прежде чем передумать насчет переезда на "Этихад".

Согласно слухам, сейчас Погба выбирает между "Ювентусом" и ПСЖ, но ранее пресса также сватала Поля в "Сити".



По информации The Times, Поль действительно был близок к тому, чтобы в конце сезона перейти в "Сити" на правах свободного агента, и даже согласовал с "горожанами" контракт.



Однако в конце концов Погба передумал, испугавшись травли со стороны фанатов "Юнайтед". 29-летний француз не захотел оказаться в шкуре Карлоса Тевеса, который в свое время сменил красную часть Манчестера на голубую.



Погба опасался, что его жизнь в городе станет "невыносимой", поэтому в итоге Поль решил найти себе более комфортный вариант для продолжения карьеры.