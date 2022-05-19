У Клоппа "нет причины" разговаривать с Джеррардом перед воскресеньем

Стивен Джеррард и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается разговаривать со своим коллегой Стивеном Джеррардом, чья "Астон Виллы" может помешать чемпионству "Манчестер Сити".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" уступает одно очко лидирующему "Сити".

Чтобы перехватит титул, "красным" нужно выиграть свой матч и надеяться, что "горожане" поскользнутся против "Виллы", однако Клопп не будет просить Джеррарда об одолжении.

"Нет, конечно нет. Сейчас Стиви готовится к "Бернли", для которого на кону все. Это последний домашний матч "Виллы". Они проведут этот матч, а затем соберутся с силами на воскресенье".

"Для меня нет причины разговаривать с ним. Все мы знаем, что "Вилла" и так хочет победить, вот и все", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 19.05.2022 22:52 # true-manc
    два гомосека найдут о чем поговорить - обсудят парней или страпоны...

    (ответить)

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