У Клоппа "нет причины" разговаривать с Джеррардом перед воскресеньем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается разговаривать со своим коллегой Стивеном Джеррардом, чья "Астон Виллы" может помешать чемпионству "Манчестер Сити".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" уступает одно очко лидирующему "Сити".



Чтобы перехватит титул, "красным" нужно выиграть свой матч и надеяться, что "горожане" поскользнутся против "Виллы", однако Клопп не будет просить Джеррарда об одолжении.



"Нет, конечно нет. Сейчас Стиви готовится к "Бернли", для которого на кону все. Это последний домашний матч "Виллы". Они проведут этот матч, а затем соберутся с силами на воскресенье".



"Для меня нет причины разговаривать с ним. Все мы знаем, что "Вилла" и так хочет победить, вот и все", — цитирует Клоппа The Independent.