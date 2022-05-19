МЮ отменил церемонию вручения наград

"Манчестер Юнайтед" отменил традиционную церемонию вручения клубных наград по итогам сезона по просьбе самих футболистов.

"Юнайтед" проводил данную церемонию на протяжении более 10 лет, во время торжественного ужина на "Олд Траффорд" называя — среди прочих — лучшего игрока и лучшего молодого игрока.



Как утверждает Daily Mirror, на сей раз игрокам "красных дьяволов" было "стыдно" показываться на ковровой дорожке, поэтому они попросили руководство клуба отменить церемонию, что и было сделано.



Чувство стыда связано с тем провальным сезоном, который провел "Юнайтед". "Дьяволы" остались без трофеев и путевки в Лигу Чемпионов, демонстрируя футбол удручающего содержания.